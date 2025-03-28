Якою буде погода вихідними: останні дні березня здивують різноманітністю

Погода в Україні / © ТСН.ua

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Синоптичні вихідні в Україні будуть неоднорідними.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.

Субота

У суботу, 29 березня, дощі пройдуть віночком на півдні, сході (окрім Харківщини) та південному заході. Проте значна частина території все ж належатиме сухій погоді.

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Температура повітря буде у злагоді із березнем, вдень +12+18 градусів.

Знижуватиме комфортну температуру сильний західний вітер, можливі штормові пориви до 15-20 метрів за секунду.

Неділя

У неділю, 30 березня, хмарність збільшиться, часом дощі, більш інтенсивні — у центральній частині України.

30 березня похолоднішає. Температура повітря вдень становитиме +9+13 градусів. Тепліше буде на південному сході України, +14+18 градусів, а також на Волині та Рівненщині, +11+14 градусів.

Яка погода у Києві

У Києві в суботу без опадів, +14 градусів, сильний вітер.

У неділю в столиці є ймовірність дощу, температура повітря +10+12 градусів, тобто, буде свіжіше.

«Березень завершується і несміливо починають цвісти абрикоси… Перші квіти абрикоси завжди, як вперше — диво прекрасне», — зазначила синоптикиня.

Раніше синоптикиня попередила про похолодання і назвала дату.