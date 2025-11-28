Якою буде погода вихідними в Україні: антициклон принесе тепло, але на півдні дощитиме

Білочка в осінньому лісі / © unsplash.com

Упродовж вихідних, 29-30 листопада, переважатиме антициклональний тип погоди, без істотних опадів в більшості областей.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич, передає Meteoprog.org.

У наступні дві доби погодні умови над Україною визначатиме західна периферія малорухомого антициклону із центром у районі Казахстану. Тому очікується стійка та спокійна погода в більшості областей з температурою повітря вищою за норму та слабким вітром. Лише у південних регіонах атмосферний фронт принесе чергову порцію дощів, які подекуди будуть інтенсивними в денні години у неділю. Небо очікується переважно хмарним, а в деяких населених пунктах дальність видимості виявиться зниженою внаслідок туману та мряки. Водіям та пішоходам слід бути уважними на дорогах.

Субота, 29 листопада:

У західних областях очікується хмарна погода, без опадів. Подекуди можливий туман. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме -1…+4 °С, вдень +4…+10 °С.

У північних областях вночі та вранці місцями пройде невеликий дощ / мряка, в денні години без істотних опадів. Місцями спостерігатиметься туман. Вітер південно-східний, 3 — 8 м/с. Температура повітря в нічний час очікується в межах 0…+5 °С, вдень +5…+10 °С.

У центральних регіонах країни переважатиме хмарна погода, без істотних опадів. Вітер східний, 3 — 8 м/с. Температура повітря в нічний час коливатиметься в межах +2…+7 °С, вдень +6…+11 °С.

У південній частині країни та у Криму очікується тепла та суха погода протягом доби. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +6…+11 °С, вдень +11…+16 °С.

У східних регіонах України переважатиме хмарна погода без опадів. Вітер східного напрямку, 5 — 10 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +2…+7 °С, вдень +6…+11 °С.

Неділя, 30 листопада:

У західних регіонах країни утримається хмарна погода з проясненнями, без опадів. Місцями спостерігатиметься туман. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме -1…+5 °С, вдень +2…+7 °С.

У північних областях на тлі хмарного неба істотних опадів не передбачається. Вітер вночі змінних напрямків, вдень східний, 3 — 8 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме -1…+4 °С, вдень +1…+6 °С.

У центральних регіонах очікується хмарна погода, без опадів. Вітер східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря в нічний час коливатиметься в діапазоні +1…+6 °С, вдень +3…+8 °С.

У південній частині України та на Кримському півострові вночі без істотних опадів, вдень пройдуть дощі, на Одещині місцями очікуються значні опади. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +5…+10 °С, вдень +7…+12 °С.

У східних областях країни утримається погода без опадів. Вітер східний, 7 — 12 м/с. Температура повітря в нічний час коливатиметься в діапазоні -1…+4 °С, в денні години +2…+7 °С.

