Якою буде зима та погода на Новий рік: метеорологиня здивувала прогнозом

Зима 2026 року в Україні може бути рекордно холодною та непередбачуваною. За словами заслуженої метеорологині України, докторки фізико-математичних наук Вазіри Мартазінової, причиною цього є висока активність арктичного центру, який цього року займає значно більшу територію.

Про це вона розповыла інтерв’ю Главред.

Прогноз на грудень та Новий рік 2026

«До нас іде активний циклон. Чому активний циклон? Тому що цього року арктичний центр сам по собі дуже активний. І він займає куди більшу територію. Тому цього року клімат прохолодний на нашій території, хоча у вересні 2025 року глобальне потепління було найвище. На території України це була межа в 1 градус вище норми», — зазначила метеорологиня.

У грудні очікується багато інтенсивних опадів, особливо з 11 по 13 грудня. Це буде переважно мокрий сніг. За прогнозом експертки, до кінця другої декади місяця варто очікувати похолодання: вночі -6…-7°C, вдень — +3…+5°C. Напередодні Нового року температура знизиться, можливий мокрий сніг.

«Але, температура буде вдень до + 5 градусів. Сильних морозів на Новий рік не варто чекати, але і теплої зими, яку ми бачили вже, теж не варто чекати. Морози будуть, як у звичайну і звичну зиму для України. Але, не буде такого, що ми цілий місяць будемо замерзати», — зазначила метерелогиня.

Прогноз на січень

Січень буде різним. Ближче до кінця місяця очікуються сильні морози. Нічна температура може опуститися до -10…-12°C, денна буде близько -5°C.

«Ближче до кінця місяця варто очікувати сильних морозів. Вночі температура може бути від -10 до -12 градусів. Удень буде морозно, до — 5. Поки що такий прогноз я бачу», — зазначила

Важливо для агросектору: метеорологиня попередила, що перед самим похолоданням зазвичай не буває снігу, і якщо різке зниження температури лягає на відкритий ґрунт у центрі зими, це може завдати шкоди сільському господарству.

Нагадаємо, вже найближчими днями в Україну прийде потепління. Температура повітря в деяких регіонах місцями підніметься до +20°C.

