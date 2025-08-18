Якою буде українська армія після завершення війни: деталі від Шмигаля

Міністр оборони України Денис Шмигаль / © скриншот з відео

Росія завжди залишатиметься екзистенційною загрозою для України. Тому найкращою гарантією безпеки є сильні ЗСУ — оснащені найкращою технікою, гарно вишколені й добре фінансовані.

Про це сказав міністр оборони України Денис Шмигаль.

Якою має бути українська армія після завершення війни

контрактною, професійною;

ЗСУ не будуть різко зменшені.

«Це буде дуже плановий і прорахований процес, і він буде нешвидким, а плавним. Чи буде це мільйон? Чи буде це 800 тисяч? Ми зараз рахуємо і радимось з партнерами, який контингент українських збройних має залишитись, аби надійно захистити східний фланг НАТО», — зазначив Денис Шмигаль.

Він наголосив, що це важливий аспект домовленостей щодо спільного фінансування ЗС після завершення війни, тому що вони мають залишатися значним елементом гарантій безпеки України та її партнерів.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні повинна бути контрактна армія.

За словами Зеленського, тема фінансування української армії та розвиток системи контрактів у Силах оборони обговорювалася на сьогоднішньому засіданні Ставки.

При цьому український лідер наголосив, що перехід до контрактної служби в українській армії повинен відбуватися уже тепер.

Раніше, розповідаючи про засідання Ставки, президент Зеленський наголосив на пріоритеті котрактної армії, але додав, що «за будь-яких обставин наша армія буде готовою ефективно і швидко відповідати на загрози українській державності».