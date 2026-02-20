На черзі - весна / © pixabay.com

Реклама

У березні 2026 року погода в Україні обіцяє бути типовою для весняного переходу, а саме зі значним потеплінням у порівнянні з зимовими температурними нормами, але з характерною мінливістю.

Очільник Черкаського обласного центру з гідрометрології Віталій Постригань розпові виданню “Телеграф”, якою буде весна 2026 року.

Синоптик пояснив, що метеорологічна весна починається зі стійкого переходу середньодобової температури через 0° у бік підвищення. Однак атмосферна циркуляція може змістити ці терміни, тому весни бувають ранні або пізні.

Реклама

"Ранні весни зазвичай бувають затяжними та оманливими. Для них характерне неодноразове повернення холодів. Пізні весни, навпаки, бувають дружними і теплими в другій половині, без загрози пізніх заморозків", - сказав він.

За даними синоптика, у квітні та травні можливі посушливі умови. Польові роботи можуть затриматися до кінця квітня. Весняне водопілля може бути вираженим, з максимумом у другій половині березня.

Зазначимо, найнадійніші сезонні прогнози для Європи та України формуються на основі моделей Європейського центру середньострокових прогнозів (ECMWF) та сервісу Copernicus Climate Change Service (C3S).

Згідно з останніми сезонними прогнозами ECMWF, березень 2026 року, імовірно, буде теплішим за багаторічні кліматичні норми для більшості Європи, включно з Україною.

Реклама

Це не означає, що буде “літо в березні”, але денні температури частіше залишатимуться в плюсовій зоні, а нічні заморозки поступово рідшатимуть.

Згідно з мапою температурних аномалій середньострокових прогнозів Європи, найбільше відхилення від норми від 2 до 9 березня очікується у південних, центральних та східних областях України.