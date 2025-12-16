Якою буде відповідь США у разі повторного нападу на Україну: Туск відповів

Туск / © Associated Press

У Польщі прокоментували гарантії безпеки для України. Так, США дадуть військову відповідь, якщо Росія знову нападе.

Про це заявив польський прем’єр Дональд Туск, пишуть Wiadomosci.

Журналісти запитали Туска, чи гарантії для України були розроблені за зразком статті 5 НАТО, яка передбачає взаємну оборону. Він назвав це твердження дещо перебільшеним.

«Але я вперше чую, як американські переговірники кажуть, що пан Віткофф дуже чітко заявив: Америка буде брати участь у забезпеченні гарантій безпеки для України таким чином, щоб у росіян не було сумнівів, що американська відповідь буде військовою, якщо росіяни знову нападуть на Україну», — каже він.

Тож, у певному сенсі, продовжує Туск, це нагадує статтю 5. Але він не радить посилатися безпосередньо на статтю 5, бо це може лише ускладнити подальші переговори.

«Та декларація, яку ми сьогодні почули, була справді далекосяжною», — відповів прем’єр-міністр.

Раніше гарантії безпеки для України прокоментував президент США Дональд Трамп.

“Ми працюємо над цим із Європою. Європа буде великою частиною цього. І ми працюємо над гарантією безпеки, щоб війна не почалася знову», — запевнив американський президент.