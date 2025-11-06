Якою буде зима 2025–2026 в Україні: синоптикиня здивувала прогнозом

Погода в Україні взимку / © Pixabay

Реклама

Цієї зими українцям слід очікувати нестійкої погоди з частими опадами, мокрим снігом і ожеледицею.

Про це розповіла завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух.

За словами експертки, у холодний період року спостерігатимуться всі типові зимові явища — дощі, тумани, налипання мокрого снігу та ожеледиця. Їхня кількість буде більшою, ніж у попередні роки.

Реклама

Це пов’язано з тим, що температура повітря на більшій частині території країни коливатиметься навколо нуля, а з Атлантики надходитиме вологе повітря.

Коли чекати сильних снігопадів

Балабух зазначила, що у разі надходження арктичних повітряних мас до району Середземномор’я можуть формуватися потужні південні циклони. Вони принесуть в Україну сильні снігопади, хуртовини, вітер і ожеледь. Такі явища найбільш імовірні у лютому.

Метеорологиня пояснила, що помірно тепла зима загалом сприятиме озимим культурам — вони краще перезимовують і не вимерзають. Проте аномально висока температура може призвести до передчасного росту рослин і їх ослаблення перед морозами.

Відсутність снігового покриву небезпечна лише у випадку сильних морозів — тоді ризикують постраждати як озимі, так і теплолюбні культури.

Реклама

Балабух наголосила, що прогноз на зиму 2025–2026 року має нижчу точність, ніж зазвичай, через вплив кількох кліматичних процесів — зокрема Ла-Ніньо та квазідворічного коливання стратосферних вітрів.

За її словами, ці фактори можуть змінювати погодні умови, тож прогноз постійно уточнюватиметься.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Укргідрометцентр попереджав про те, що 6 листопада у Києві та області очікуються складні метеорологічні явища.