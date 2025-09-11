Якою буде зима: кліматологиня приголомшила прогнозом

Зима / © ТСН

Останніми роками українська зима стає все теплішою та малосніжною. Завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух пояснила, що цей процес закономірний і триватиме й надалі, особливо посилившись у другій половині 21 століття.

Про це вона розповіла в інтерв’ю «24 Каналу».

Якою буде зима

За словами метеорологині, зима вже зараз нагадує весну чи осінь, адже температура повітря часто коливається близько нуля градусів, і стійкий сніговий покрив не утворюється. Однак це не означає, що сильні морози та снігопади повністю зникнуть.

«Ми розташовані в помірному кліматичному поясі, то ж подих Арктики відчуватимемо. Але їхня повторюваність зменшиться», — зазначила Балабух.

Прогноз на найближчий час

Експертка прогнозує, що осінь в Україні буде теплішою за кліматичну норму. Також можливе традиційне «бабине літо», але коли саме і скільки таких періодів буде, наразі сказати складно.

Щодо першого снігу, то за словами Віри Балабух, він може випасти найближчим часом, особливо на високогір’ї Карпат, що є типовим явищем для цього періоду.

Нагадаємо, на тлі кліматичних змін і температурних рекордів ідея контролювати погоду за допомогою технологій стає все більш обговорюваною. Концепції, які раніше здавалися науковою фантастикою, сьогодні розглядають уряди та корпорації. Однак чи справді геоінженерія може стати вирішенням проблеми, чи лише створить нові, непередбачувані загрози?

Нещодавно через негоду в Києві стався справжній потоп. Низка вулиць перетворилися на «Венецію».

А завтра, 12 вересня, дощі пройдуть у західних областях. В інших регіонах буде сухо.