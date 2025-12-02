Якою буде зима в Україні: екстрасенс дав шокувальний прогноз

Війна в Україні / Фото ілюстративне

Екстрасенс Роман Завидовський дав прогноз, якою буде зима в Україні та чи є загрози масованих російських атак від грудня 2025-го до лютого 2026 року.

В ефірі свого YouTube-каналу провидець проаналізував розклад на картах Таро та циганській колоді.

«Багато хто говорить про мирні угоди та про перемир’я. Хочеться вірити в це, звісно, але… Зима почалася, ніхто ще жодних угод не підписав. Тож атаки можуть тривати», — каже Роман Завидовський.

За його словами, карти вказують на те, що обстріли енергетичної інфраструктури і, як наслідок, відключення світла триватимуть:

«Карта листа — важливі новини, інформація, сповіщення. Карта в’язниці, закриті дороги, безвихідні ситуації. Карта обмежень великих і значних. Оце якраз може вказувати на графіки відключень, на те, що будуть запроваджені обмеження. Людина в кайданах. Тобто, власне, це саме й означає те, що все ж атаки триватимуть».

На колоді Таро екстрасенсу випали як негативні, так і позитивні карти.

«Десятий аркан, колесо фортуни — карта великих змін. Дев’ятка мечів — жорстокість, агресія, атаки, погана карта. І королева пентаклів — карта сильної жінки», — каже Завидовський.

Він упевнений, що удари по об’єктах інфраструктури триватимуть. Але водночас, за його словами, карти дають надію на краще.

«Тому що падає карта вірності, падає колесо фортуни в прямій позиції, падає королева пентаклів у прямій позиції. Карта тюрми та карта дев’ятки мечів негативні. Вони вказують на досить значні атаки, які можуть бути в цей зимовий період. Але я б сказав, що однаково позитив переважає негатив. Карта листа в цьому контексті має нейтральніше значення. Вона говорить про якісь дуже важливі новини та сповіщення», — каже провидець.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.