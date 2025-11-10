- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 340
- Час на прочитання
- 2 хв
Якою буде зима в Україні: синоптики приголомшили прогнозом
Снігопади цієї зими не будуть рясними. Нові прогнози показують, що Ла-Нінья зробить погоду в Україні м’якою, а березень буде схожий на ранню весну.
Цієї зими Європу чекають «складні» погодні умови, але снігопади не будуть рясними. Причиною є феномен Ла-Нінья, що принесе «м’яку» та «суху» погоду. Українцям «справжніх заметів» чекати не варто.
Про це стало відомо з прогнозу складеного на основі двох авторитетних систем сезонного прогнозування — ECMWF та UKMO.
На більшій частині континенту очікується менше снігу, ніж зазвичай. Основні снігові зони зосередяться на північних територіях.
Такі тенденції пояснюють впливом феномену Ла-Нінья, яка вже повністю сформувалася і «поступово охолоджується», готуючись до зими. Поєднання цього природного явища з зонами високого тиску робить погоду більш м’якою і сухою, аніж зазвичай.
Прогноз для України: помісячний огляд
Для українців це означає, що справжніх заметів буде не так багато, як у попередні роки.
Грудень і січень: У більшій частині Європи, включно з Україною, снігопадів очікується менше, ніж зазвичай. Сніг ще може порадувати любителів зимових пейзажів, але переважно на півночі та в деяких центральних регіонах країни.
Лютий: Основні зони снігопадів змістяться далеко на північ. Решта території України та Європи залишаться переважно сухими.
Березень: Очікується, що березень буде більше схожий на ранню весну. Сніг у більшості регіонів розтане, хоча в окремих районах ще можливі невеликі опади.
Експерти наголошують, що довгострокові сезонні прогнози завжди мають певну частку невизначеності. Їх слід сприймати як орієнтир на загальні тенденції, а не як точну науку.
Проте, тенденція очевидна: хоча зима все одно покаже свої «сюрпризи», рясних снігопадів та тривалих періодів негоди очікувати не варто.
Нагадаємо, синоптики розповіли, чи прийде цього року рання зима до України.