Якою буде зима в Україні: синоптики приголомшили прогнозом

Зима / © unsplash.com

Реклама

Цієї зими Європу чекають «складні» погодні умови, але снігопади не будуть рясними. Причиною є феномен Ла-Нінья, що принесе «м’яку» та «суху» погоду. Українцям «справжніх заметів» чекати не варто.

Про це стало відомо з прогнозу складеного на основі двох авторитетних систем сезонного прогнозування — ECMWF та UKMO.

На більшій частині континенту очікується менше снігу, ніж зазвичай. Основні снігові зони зосередяться на північних територіях.

Реклама

Такі тенденції пояснюють впливом феномену Ла-Нінья, яка вже повністю сформувалася і «поступово охолоджується», готуючись до зими. Поєднання цього природного явища з зонами високого тиску робить погоду більш м’якою і сухою, аніж зазвичай.

Прогноз для України: помісячний огляд

Для українців це означає, що справжніх заметів буде не так багато, як у попередні роки.

Грудень і січень: У більшій частині Європи, включно з Україною, снігопадів очікується менше, ніж зазвичай. Сніг ще може порадувати любителів зимових пейзажів, але переважно на півночі та в деяких центральних регіонах країни.

Лютий: Основні зони снігопадів змістяться далеко на північ. Решта території України та Європи залишаться переважно сухими.

Реклама

Березень: Очікується, що березень буде більше схожий на ранню весну. Сніг у більшості регіонів розтане, хоча в окремих районах ще можливі невеликі опади.

Експерти наголошують, що довгострокові сезонні прогнози завжди мають певну частку невизначеності. Їх слід сприймати як орієнтир на загальні тенденції, а не як точну науку.

Проте, тенденція очевидна: хоча зима все одно покаже свої «сюрпризи», рясних снігопадів та тривалих періодів негоди очікувати не варто.

Нагадаємо, синоптики розповіли, чи прийде цього року рання зима до України.