Укрaїнa
1151
1 хв

Якою буде зима в Україні: синоптикиня вразила прогнозом

Ця зима може стати однією з найтепліших за десятиліття. Метеорологи попереджають про стійкі позитивні температури.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Якою буде зима в Україні

Якою буде зима в Україні / © ТСН.ua

Середня температура цієї зими в Україні прогнозується ще вищою, ніж очікувалося раніше, і сягатиме 3–4 градусів вище за норму.

Про це для УНІАН розповіла завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух.

Вона зауважила, що найбільше температурна аномалія буде відчуватися у західних та північних областях України.

Тут «аномалії можуть сягати до +4 градусів, а можливо й вище».

Експертка розповіла, що така дуже висока температура зберігається перші дві декади місяця. Потім і надалі йдуть додатні аномалії, але вони вже будуть значно меншими.

Балабух нагадала, що січень залишається найхолоднішим зимовим місяцем в Україні.

Проте, його середня температура може бути десь на 1–2 градуси теплішою за кліматичну норму. Середня за місяць температура повітря коливатиметься від 1–2 градусів тепла на півдні до -3 і нижче — у північних та північно-східних областях.

Водночас у січні підвищується імовірність затоків арктичного холоду, що є типовим для цього місяця. Аналогічна ситуація, за словами метеорологині, очікується і в лютому.

Нагадаємо, синоптики «Укргідрометцентру» зробили прогноз погоди на грудень. Зазначається, що середня місячна температура передбачається від 3° морозу до 5° тепла, що на 2° вище за норму.

