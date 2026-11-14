Якою буде зима в Україні цього року: кліматологиня розповіла, чи очікувати міцних морозів

Більшість прогностичних моделей вказують на відносно теплу зиму / © pexels.com

Реклама

Зима 2026–2027 років в Україні очікується дещо теплішою за кліматичну норму (у середньому на 1–2 °C вище багаторічних значень), проте погода буде мінливою та контрастною. Водночас під час вторгнення арктичного повітря в окремих регіонах нічна температура може опуститися до −20 °C.

Про це у коментарі Погода УНІАН повідомила Віра Балабух, завідувачка відділом прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України.

Реклама

«Переважна більшість моделей прогнозує, що середня температура як за сезон загалом, так і в кожному зимовому місяці може бути на 1-2 °C вищою за кліматичну норму. Окремі центри, зокрема NOAA, очікують ще більших відхилень: у грудні та січні вони можуть сягати 2-3 °C. Найбільш нестійкою може бути погода в лютому», — сказала вона.

Реклама

Вона також зазначила, що для української зими характерні різкі коливання температури, снігопади, ожеледь, ожеледиця, тумани та посилення вітру.

Нагадаємо, за оцінкою кліматологів, опублікованою Українським кліматичним офісом у дослідженні «Узагальнена оцінка впливу зміни клімату в Україні», упродовж XXI століття очікується подальше зростання температури, особливо помітним воно може бути взимку. Фахівці також прогнозують зміни сезонності опадів і скорочення тривалості зимового періоду.

Новини партнерів

Новини партнерів