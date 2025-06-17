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Криваві удари РФ: якої реакції Україна очікує від G7
Росіяни 17 червня завдали масованого удару по Києву, який забрав життя цивільних.
Україна очікує, що партнери посилять дії щодо надання нашій державі ППО. Крім цього, потрібна необхідна кількість ракет до систем.
Про це в ефірі «Ми Україна» сказав заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця.
За його словами, Україна очікує на потужну реакцію в Кананаскісі, де триватиме саміт G7. Він наголошує: російські атаки викликають шок як в українців, та і за кордоном.
«Ми сподіваємось, що за цим шоком, який є очевидним не лише в Україні, а за кордоном, будуть слідувати конкретні дії. Вони мають полягати не лише в наданні гуманітарної допомоги Україні, яку ми неймовірно цінуємо — ми також очікуємо, що будуть підсилені дії наших партнерів по наданню нам достатньої кількості ППО і ракет до систем ППО», — зазначив він.
Атака РФ по Києву: коротко
Вночі 17 червня російські війська завдали масованого удару по Києву. Ворог застосував безпілотники типу «Шахед» та балістичні ракети. Є загиблі та поранені.
За словами президента Володимира Зеленського, це був один із найбільш страшних ударів по столиці.
Влада повідомила, що:
у Соломʼянському районі ворожі БпЛА влучили в гуртожиток. На щастя, пожежі не виникло. Російська ракета влучила в 9-поверховий житловий будинок. Наразі триває рятувальна операція та розбір завалів. Також пошкоджено 5-поверховий житловий будинок, ліцей-інтернат і СТО. Уламки збитих ворожих цілей впали на кількох локаціях у зоні нежитлової забудови;
У Святошинському районі БпЛА влучив в 12-поверховий житловий будинок, пошкодивши ліфтову шахту та прилеглу квартиру. Також зафіксовано пожежу в зоні нежитлової забудови;
У Дарницькому районі були пошкоджені ліцей та дитячий садок, а також 20-поверховий житловий будинок. Зафіксовано вибиті вікна в багатоквартирних будинках на кількох локаціях, а також пошкодження будівлі та потягу Укрзалізниці. Виникли займання на кількох обʼєктах.
В Дніпровському районі уламки збитої ворожої цілі, які пошкодили стіну одного з житлових будинків і контактну мережу Укрзалізниці;
У Подільському районі зафіксовано падіння уламків збитих ворожих цілей на кількох локаціях без значних пошкоджень;
в Оболонському районі пошкоджено приватний автомобіль;
у Шевченківському районі пошкоджено вікна будівель та автомобілів, а також виникли пожежі, які були ліквідовані ДСНС.
В ОПУ відреагували на кривавий обстріл Києва. За словами голови Офісу президента Андрія Єрмака, Росія свідомо вбиває цивільних у звичайних будинках.
“Саме так воюють автократії. Зброєю з Ірану, з КНДР, ракетами із західними компонентами. Ядерна держава може просто вбивати цивільних в будинках, відмовлятися припиняти вогонь, і не отримувати необхідної реакції від цивілізованого світу. Чому? І скільки ще має загинути наших людей та дітей?», — риторично зазначив він.
Попередньо, відомо про 19 загиблих у Києві. Але під завалами, на жаль, ще можуть перебувати люди.