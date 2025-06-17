Криваві удари РФ: якої реакції Україна очікує від G7

Сергій Кислиця

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Україна очікує, що партнери посилять дії щодо надання нашій державі ППО. Крім цього, потрібна необхідна кількість ракет до систем.

Про це в ефірі «Ми Україна» сказав заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця.

За його словами, Україна очікує на потужну реакцію в Кананаскісі, де триватиме саміт G7. Він наголошує: російські атаки викликають шок як в українців, та і за кордоном.

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«Ми сподіваємось, що за цим шоком, який є очевидним не лише в Україні, а за кордоном, будуть слідувати конкретні дії. Вони мають полягати не лише в наданні гуманітарної допомоги Україні, яку ми неймовірно цінуємо — ми також очікуємо, що будуть підсилені дії наших партнерів по наданню нам достатньої кількості ППО і ракет до систем ППО», — зазначив він.

Атака РФ по Києву: коротко

Вночі 17 червня російські війська завдали масованого удару по Києву. Ворог застосував безпілотники типу «Шахед» та балістичні ракети. Є загиблі та поранені.

За словами президента Володимира Зеленського, це був один із найбільш страшних ударів по столиці.

Влада повідомила, що:

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у Соломʼянському районі ворожі БпЛА влучили в гуртожиток. На щастя, пожежі не виникло. Російська ракета влучила в 9-поверховий житловий будинок. Наразі триває рятувальна операція та розбір завалів. Також пошкоджено 5-поверховий житловий будинок, ліцей-інтернат і СТО. Уламки збитих ворожих цілей впали на кількох локаціях у зоні нежитлової забудови;

У Святошинському районі БпЛА влучив в 12-поверховий житловий будинок, пошкодивши ліфтову шахту та прилеглу квартиру. Також зафіксовано пожежу в зоні нежитлової забудови;

У Дарницькому районі були пошкоджені ліцей та дитячий садок, а також 20-поверховий житловий будинок. Зафіксовано вибиті вікна в багатоквартирних будинках на кількох локаціях, а також пошкодження будівлі та потягу Укрзалізниці. Виникли займання на кількох обʼєктах.

В Дніпровському районі уламки збитої ворожої цілі, які пошкодили стіну одного з житлових будинків і контактну мережу Укрзалізниці;

У Подільському районі зафіксовано падіння уламків збитих ворожих цілей на кількох локаціях без значних пошкоджень;

в Оболонському районі пошкоджено приватний автомобіль;

у Шевченківському районі пошкоджено вікна будівель та автомобілів, а також виникли пожежі, які були ліквідовані ДСНС.

В ОПУ відреагували на кривавий обстріл Києва. За словами голови Офісу президента Андрія Єрмака, Росія свідомо вбиває цивільних у звичайних будинках.

“Саме так воюють автократії. Зброєю з Ірану, з КНДР, ракетами із західними компонентами. Ядерна держава може просто вбивати цивільних в будинках, відмовлятися припиняти вогонь, і не отримувати необхідної реакції від цивілізованого світу. Чому? І скільки ще має загинути наших людей та дітей?», — риторично зазначив він.

Попередньо, відомо про 19 загиблих у Києві. Але під завалами, на жаль, ще можуть перебувати люди.