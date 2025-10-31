ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
95
1 хв

Якою погодою почнеться листопад: синоптикиня здивувала прогнозом

Субота та неділя потішать українців справжнім теплом.

Анастасія Павленко
Вихідними буде тепло

Вихідними буде тепло / © Pixabay

У суботу та неділю, 1-2 листопада, в Україні буде тепло, опадів не прогнозується.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її даними, у денні години максимальна температура повітря становитиме +10+14 градусів, на півдні та заході України +12+17 градусів.

У більшості областей України, і в суботу, і в неділю переважатиме суха погода, багато де із сонцем.

«Хіба що завтра невеликі дощі ймовірні на Сумщині, Полтавщині, Харківщині, Луганщині, Донеччині», — зазначила вона.

У Києві теж буде тепло та сухо. Впродовж дня температура повітря становитиме +11+13 градусів.

Раніше синоптики повідомили, яким буде останній місяць осені. За прогнозом, листопад буде теплішим в Україні, ніж зазвичай.

