Якою погодою почнеться листопад: синоптикиня здивувала прогнозом

Вихідними буде тепло / © Pixabay

Реклама

У суботу та неділю, 1-2 листопада, в Україні буде тепло, опадів не прогнозується.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її даними, у денні години максимальна температура повітря становитиме +10+14 градусів, на півдні та заході України +12+17 градусів.

Реклама

У більшості областей України, і в суботу, і в неділю переважатиме суха погода, багато де із сонцем.

«Хіба що завтра невеликі дощі ймовірні на Сумщині, Полтавщині, Харківщині, Луганщині, Донеччині», — зазначила вона.

У Києві теж буде тепло та сухо. Впродовж дня температура повітря становитиме +11+13 градусів.

Раніше синоптики повідомили, яким буде останній місяць осені. За прогнозом, листопад буде теплішим в Україні, ніж зазвичай.