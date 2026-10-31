ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
265
Час на прочитання
1 хв

Якою погодою почнеться листопад в Україні — прогноз на завтра

У неділю на більшій частині країні очікуються похолодання та тумани.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Погода зіпсується

Погода зіпсується / © pexels.com

Листопад в Україні почнеться значним похолоданням. У більшості областей можливе утворення туманів, а північно-західний вітер додаватиме прохолоди.

Про це повідомляє «Український гідрометеорологічний центр».

Погода на 1 листопада

На півдні країни удень очікується +11 — +13 градусів, а вночі стовпчики термометрів коливатимуться від +5 до +11 градусів.

У східних областях утримуватиметься відносно тепла погода. У Луганську та Донецьку вдень повітря прогріється до +11 +16 градусів, вночі +10 +13. У Харкові вдень очікується +10 +12 градусів.

У центральних регіонах температурні показники вдень становитимуть +8 +13 градусів. Вночі температура знизиться до +4 +8 градусів.

У західних областях удень стовпчики термометрів покажуть +4 +10 градусів. Уночі очікується всього +2 +4 градусів.

На півночі буде хмарно, місцями дощитиме. Температура повітря вдень становитиме +5 +7 градусів, а вночі +6 +8 градусів.

Погода у Києві

У Києві 1 листопада очікується хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів. Температура повітря вночі становитиме +6 +8 градусів, а вдень термометри покажуть +7 +9.

Раніше синоптики повідомляли, що середня місячна температура в листопаді прогнозується у межах 1–7° тепла, що близько до норми. Період передзим’я настає після того, як середня добова температура повітря стійко опускається нижче позначки +5 °С.

Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie