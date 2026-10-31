Погода зіпсується / © pexels.com

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Листопад в Україні почнеться значним похолоданням. У більшості областей можливе утворення туманів, а північно-західний вітер додаватиме прохолоди.

Про це повідомляє «Український гідрометеорологічний центр».

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Погода на 1 листопада

На півдні країни удень очікується +11 — +13 градусів, а вночі стовпчики термометрів коливатимуться від +5 до +11 градусів.

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У східних областях утримуватиметься відносно тепла погода. У Луганську та Донецьку вдень повітря прогріється до +11 +16 градусів, вночі +10 +13. У Харкові вдень очікується +10 +12 градусів.

У центральних регіонах температурні показники вдень становитимуть +8 +13 градусів. Вночі температура знизиться до +4 +8 градусів.

У західних областях удень стовпчики термометрів покажуть +4 +10 градусів. Уночі очікується всього +2 +4 градусів.

На півночі буде хмарно, місцями дощитиме. Температура повітря вдень становитиме +5 +7 градусів, а вночі +6 +8 градусів.

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Погода у Києві

У Києві 1 листопада очікується хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів. Температура повітря вночі становитиме +6 +8 градусів, а вдень термометри покажуть +7 +9.

Раніше синоптики повідомляли, що середня місячна температура в листопаді прогнозується у межах 1–7° тепла, що близько до норми. Період передзим’я настає після того, як середня добова температура повітря стійко опускається нижче позначки +5 °С.

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