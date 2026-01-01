- Дата публікації
- Укрaїнa
- 223
- 1 хв
Якою погодою почнеться перший день 2026 року — прогноз
Синоптики обіцять сильні морози — до -11.
У перший день 2026 року по Україні прогнозують локальний сніг, утворення ожеледиці в окремих регіонах та під час руху в Карпатах очікують сильний вітер.
Про це повідомляє «Укргідрометцентр».
На автошляхах місцями утворюватиметься ожеледиця. Вітер очікують західний, на заході країни — південно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с, вдень у Карпатах можливі пориви 15-20 м/с.
Температура вдень прогнозується в межах −11…−6°С, на півдні та більшій частині західних областей близько −1…−6°С.
У Києві та області очікують хмарність із невеликими проясненнями, опади відсутні. По області на дорога подекуди ожеледиця. Вітер переважно західний, 5-10 м/с.
У столиці вдень передбачаються температури −8…−10°С, на Київщині −6…−11°С.
Раніше повідомлялося, що Новий рік в Україні розпочнеться з морозів. За прогнозами синоптиків, погоду 1 січня формуватимуть холодні повітряні маси, що продовжують надходити з півночі.