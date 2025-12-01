- Дата публікації
Якою погодою почнеться зима в Україні: прогноз на 1 грудня
Україна входить у грудень із дощами та плюсовою температурою.
Сьогодні, 1 грудня, в Україні буде хмарна погода, місцями дощитиме.
Про це повідомив «Український гідрометеорологічний центр».
Вітер переважно східний, 3-8 м/с.
«У більшості західних та Вінницькій областях сьогодні пройде невеликий дощ, у Карпатах — із мокрим снігом. На решті території без істотних опадів. У західних та Житомирській областях туман», — йдеться в повідомленні.
Температура повітря вдень становитиме +3…8°С. На півдні країни потепліє до +7…12°С.
У Київській області та столиці у понеділок буде хмарно. Без істотних опадів. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура по області вдень становитиме +3…8°С. У Києві прогнозують +5…7°С.
Раніше синоптик повідомив, що сильних морозів у грудні не буде. У регіонах протягом першого місяця зими здебільшого переважатиме аномально тепла погода. Відчутне зниження температури можливе лише наприкінці місяця.