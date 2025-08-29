ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
117
Час на прочитання
2 хв

Якою погодою закінчиться літо в Україні: прогноз на 30-31 серпня

Період холодної погоди зміниться на літню спеку, з найвищими показниками денної температури у центральних, південних та східних областях України.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Погода потішить українців

Погода потішить українців / © Pixabay

В останні дні серпня температурний фон по всій території України відчутно підвищиться внаслідок надходження спекотної повітряної маси з Близького Сходу та Закавказзя.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

Субота, 30 серпня

У західній частині очікується тепла та малохмарна погода, без опадів. Вночі та вранці місцями можливий слабкий туман. Вітер південний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +12…+17 °С, вдень +28…+33 °С.

У північних регіонах під впливом виступу антициклону опадів не передбачається. Вітер переважатиме південно-східного напрямку, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +12…+17 °С, вдень +28…+33 °С.

У центральних областях прогнозується малохмарна та спекотна погода, без опадів. Вітер очікується південно-східного напрямку, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в діапазоні +13…+18 °С, вдень +29…+34 °С.

У південній частині країни та у Криму спостерігатиметься переважно сонячна та спекотна погода, без опадів. Вітер очікується південно-східного напрямку, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі опиниться в межах +16…+21 °С, вдень +30…+35 °С.

У східних областях передбачається мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями можливий невеликий короткочасний дощ. Вітер південно-східного напрямку, 7 — 12 м/с, у Приазов’ї та на Донбасі вдень місцями посилюватиметься до 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі коливатиеться в межах +12…+17 °С, вдень +30…+35 °С.

Неділя, 31 серпня

У західних регіонах України вночі без істотних опадів, вдень у Карпатах, Прикарпатті та Закарпатті пройдуть помірні дощі з грозою, місцями можливий град та шквали, 15 — 20 м/с. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +12…+17 °С, вдень +27…+32 °С, у Карпатах та на Закарпатті +22…+27 °С.

У західних областях утримається сонячна та суха погода, без опадів. Вітер південно-східного напрямку, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі опиниться в межах +13…+18 °С, вдень +28…+33 °С.

У центральних регіонах України очікується малохмарна та спекотна погода. Вітер південно-східного напрямку, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в діапазоні +15…+20 °С, вдень +31…+36 °С.

У південній частині країни та у Криму очікується суха та спекотна погода, без опадів. Вітер вночі змінних напрямків, вдень південний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі опиниться в межах +16…+21 °С, вдень +30…+35 °С.

У східних областях опадів не передбачається. Вітер південно-східний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +15…+20 °С, вдень +31…+36 °С.

Раніше синоптики дали прогноз до кінця літа. Останні дні серпня потішать теплом, а вже від 7 вересня погодні умови зміняться.

Дата публікації
Кількість переглядів
117
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie