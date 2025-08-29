Якою погодою закінчиться літо в Україні: прогноз на 30-31 серпня

Погода потішить українців / © Pixabay

В останні дні серпня температурний фон по всій території України відчутно підвищиться внаслідок надходження спекотної повітряної маси з Близького Сходу та Закавказзя.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

Субота, 30 серпня

У західній частині очікується тепла та малохмарна погода, без опадів. Вночі та вранці місцями можливий слабкий туман. Вітер південний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +12…+17 °С, вдень +28…+33 °С.

У північних регіонах під впливом виступу антициклону опадів не передбачається. Вітер переважатиме південно-східного напрямку, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +12…+17 °С, вдень +28…+33 °С.

У центральних областях прогнозується малохмарна та спекотна погода, без опадів. Вітер очікується південно-східного напрямку, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в діапазоні +13…+18 °С, вдень +29…+34 °С.

У південній частині країни та у Криму спостерігатиметься переважно сонячна та спекотна погода, без опадів. Вітер очікується південно-східного напрямку, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі опиниться в межах +16…+21 °С, вдень +30…+35 °С.

У східних областях передбачається мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями можливий невеликий короткочасний дощ. Вітер південно-східного напрямку, 7 — 12 м/с, у Приазов’ї та на Донбасі вдень місцями посилюватиметься до 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі коливатиеться в межах +12…+17 °С, вдень +30…+35 °С.

Неділя, 31 серпня

У західних регіонах України вночі без істотних опадів, вдень у Карпатах, Прикарпатті та Закарпатті пройдуть помірні дощі з грозою, місцями можливий град та шквали, 15 — 20 м/с. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +12…+17 °С, вдень +27…+32 °С, у Карпатах та на Закарпатті +22…+27 °С.

У західних областях утримається сонячна та суха погода, без опадів. Вітер південно-східного напрямку, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі опиниться в межах +13…+18 °С, вдень +28…+33 °С.

У центральних регіонах України очікується малохмарна та спекотна погода. Вітер південно-східного напрямку, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в діапазоні +15…+20 °С, вдень +31…+36 °С.

У південній частині країни та у Криму очікується суха та спекотна погода, без опадів. Вітер вночі змінних напрямків, вдень південний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі опиниться в межах +16…+21 °С, вдень +30…+35 °С.

У східних областях опадів не передбачається. Вітер південно-східний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +15…+20 °С, вдень +31…+36 °С.

Раніше синоптики дали прогноз до кінця літа. Останні дні серпня потішать теплом, а вже від 7 вересня погодні умови зміняться.