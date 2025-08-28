Якою погодою закінчиться літо в Україні: прогноз синоптиків

Останні дні серпня будуть теплими / © Pixabay

У п’ятницю, 29 серпня, в Україні буде сухо, сонячно та спекотно через антициклон. Максимальна температура повітря становитиме +28…32°C.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

«Надалі спека посилиться і вже впродовж суботи-неділі вона досягне +30…35 градусів, хіба що 31 серпня у західних областях температура повітря знизиться до +24…27 градусів. У Києві розпочалося своєрідне бабине літо», — зазначила вона.

За її даними, осінь розпочнеться спекотною погодою, а від 7 вересня варто очікувати змін.

За інформацією «Укргідрометцентру», найближчими днями в Україні очікується суха та тепла погода, лише на крайньому заході 31 серпня очікується дощ і гроза.

У столиці 29-31 серпня без опадів, вночі від +13 до 18°, вдень до +27-31°.Вітер південний, південно-східний, 3-12 м/с.

Раніше повідомлялося, що в Карпатах випав перший сніг, а температура повітря опустилася до +2.