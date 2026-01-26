Морози відступають / © pexels.com

Від понеділка, 26 січня, в Україні поступово встановиться відлига, яка супроводжуватиметься опадами переважно у вигляді дощу, туманами та ожеледдю на дорогах.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич на сайті Meteoprog.

Прогноз погоди до кінця січня

Понеділок, 26 січня, буде хмарним та принесе локальні опади по всій країні. Зокрема, на півдні пройдуть дощі, у центральних і північних регіонах — невеликий сніг, місцями ожеледиця та паморозь. Також цього дня прогнозується туман. Температура повітря коливатиметься від -12 до +1 градуса, а вдень підніметься до -5…+9 градусів.

У вівторок, 27 січня, на сході пануватиме суха та морозна погода, тоді як решта областей країни отримають дощі з ожеледицею. Вночі температура на сході та у Сумській і Дніпропетровській областях опуститься до -10…-16 градусів, вдень прогріється до -3…-8 градусів. На заході та півдні синоптик прогнозує температуру від -4 до +3 градусів.

Середа, 28 січня, зустріне українців хмарною погодою та невеликими опадами у вигляді дощу, мокрого снігу й мряки. В окремих регіонах туман і ожеледь стануть супутниками дня. Вночі на півночі та сході -5…-10 градусів, на решті території -4…+2 градуси, вдень по країні -2…+12 градусів, найтепліше — на півдні та в Криму.

У четвер, 29 січня, на півночі та заході країни пройдуть невеликі дощі з мокрим снігом, а в центральних областях — локальні опади. Також цього дня очікується ожеледиця та налипання мокрого снігу. Температура вночі становитиме -2…+3 градуси, а вдень 0…+11 градусів.

П’ятниця, 30 січня, змінить картину опадів: дощ переважатиме у більшості регіонів, на півночі та заході — сніг і мокрий сніг. Туман та налипання мокрого снігу будуть частими явищами. Вночі очікується -2…+3 градуси, а вдень -1…+10 градусів, найтепліше буде на півдні.

Субота, 31 січня, обіцяє мінливу погоду: чергуватимуться сніг, мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь та туман. На дорогах ожеледиця ускладнить пересування. Протягом дня температура буде в межах -7…+9 градусів.

Нагадаємо, синоптики прогнозують відчутний температурний стрибок уже на початку цього тижня, проте потепління принесе із собою ожеледь та мокрий сніг.