Якою погодою завершиться жовтень: прогноз на завтра

П’ятниця обіцяє бути теплою / © Pixabay

Реклама

Завтра, 31 жовтня, дощі найбільш імовірні на півночі та північному сході України. На решті території — без опадів.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її даними, тепла погода втримається у південній частині, буде +15…19°C.

Реклама

Трохи похолоднішає у північних областях, вдень буде +9…13°C, на решті території України очікується +11…15°C.

У Києві місцями невеликий дощ, рвучкий західний вітер та максимальна температура повітря +10…11°C.

«Вітер в Україні західний, рвучкий, іноді з штормовими поривами до 15-18 метрів за секунду. Проте найближчим часом в Україні переважатиме помірно тепла погода, без нічних „мінусів“, а вдень в межах +10…14 градусів, на півдні на пару градусів вище», — додала Діденко.

Раніше синоптики повідомили, яким буде останній місяць осені. За прогнозом, листопад буде теплішим в Україні, ніж зазвичай.