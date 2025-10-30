ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
92
Час на прочитання
1 хв

Якою погодою завершиться жовтень: прогноз на завтра

У п’ятницю, за прогнозом синоптикині, на півдні потеплішає до +19.

Автор публікації
Анастасія Павленко
П'ятниця обіцяє бути теплою

П’ятниця обіцяє бути теплою / © Pixabay

Завтра, 31 жовтня, дощі найбільш імовірні на півночі та північному сході України. На решті території — без опадів.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її даними, тепла погода втримається у південній частині, буде +15…19°C.

Трохи похолоднішає у північних областях, вдень буде +9…13°C, на решті території України очікується +11…15°C.

У Києві місцями невеликий дощ, рвучкий західний вітер та максимальна температура повітря +10…11°C.

«Вітер в Україні західний, рвучкий, іноді з штормовими поривами до 15-18 метрів за секунду. Проте найближчим часом в Україні переважатиме помірно тепла погода, без нічних „мінусів“, а вдень в межах +10…14 градусів, на півдні на пару градусів вище», — додала Діденко.

Раніше синоптики повідомили, яким буде останній місяць осені. За прогнозом, листопад буде теплішим в Україні, ніж зазвичай.

