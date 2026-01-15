Якою є ціна просування РФ на Покровському напрямку: у ЗСУ назвали втрати ворога

Втрати РФ / © Associated Press

Майже 23 тисячі окупантів було знищено за неповних пів року на Покровському та Добропільському напрямках. Крім цього, ліквідовано 100 танків та понад 200 ББМ.

Про це в ефірі «Ми Україна» розповів начальник розвідки зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади «Рубіж».

Сили оборони докладають максимум зусиль, щоб знищувати будь-які спроби окупантів.

«Ціна, яку вони платять за просування на кожен метр української землі, — вона надвелика. І хоча це поки їх не зупиняє, ми робимо все можливе і немоливе, щоб цю ціну для противника підвищити», — додав він.

Раніше йшлося про бої в районі Покровська та Мирнограда.

Так, на Покровському напрямку армія РФ 16 разів намагалася просунутися на позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Никанорівка, Мирноград, Котлине, Удачне, Філія, а також у напрямку Дорожнього, Родинського та Гришиного. 13 атак відбито, ще три бойові зіткнення тривають.

Наразі ЗСУ контролюють північну частину Покровська. Усі переміщення противника своєчасно виявляються, українські воїни відпрацьовують по ворогові.

При цьому росіяни активізували спроби проникнення штурмовими групами до північної частини Покровська, зокрема вище залізничної колії. Ці спроби вчасно зупиняються нашими бійцями, щоб не допустити просування ворога.

У Мирнограді українські військові контролюють північну частину міста. РФ не може заводити важку техніку до його південної частини. Тривають пошуково-ударні дії Сил оборони з метою недопущення подальшого просування противника.