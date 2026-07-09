Якої думки Трамп про поведінку Путіна: Кислиця пояснив

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Президент США Дональд Трамп помітив суттєві зміни у поведінці російського лідера Володимира Путіна протягом останнього року.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив перший заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця.

За його словами, у Вашингтоні уважно стежать за ситуацією на фронті та розуміють реальний стан справ у війні Росії проти України.

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«Трамп сказав, що Путін сьогодні і Путін рік тому — це різні речі», — розповів Кислиця.

Він зазначив, що США бачать невдачі Кремля, зокрема те, що Росії не вдалося захопити весь Донбас, а також враховують економічні труднощі РФ і низку інших політичних поразок.

За словами представника ОП, Вашингтон також звертає увагу на українські удари по військових та стратегічних об’єктах у глибині російської території.

«Тобто це складається в картину, де щонайменше Путін не виграє війну, а, ймовірно, він її програє», — заявив Кислиця.

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Водночас він прокоментував так званий «дух Анкоріджа», заявивши, що йдеться про російські спроби нав’язати власне бачення переговорів. За словами Кислиці, важливим сигналом стали слова держсекретаря США Марко Рубіо про те, що жодної домовленості між Трампом і Путіним під час зустрічі на Алясці не було.

Нагадаємо, ставлення президента США Дональда Трампа до України змінилося. За словами Кислиці, переломним моментом стало розуміння Трампом реального перебігу війни та спроможності України протистояти РФ. Він зазначає, що йдеться про особливу психологію на рівні народу: американці люблять бути успішними та бути прихильними до тих, хто успішний.

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