Якої погоди очікувати в Україні 12 серпня: прогноз синоптикині
Завтра, 12 серпня, опадів в Україні не очікується.
У вівторок, 12 серпня, в Україні очікується суха сонячна погода. Повітря ще не встигне добряче прогрітися після проходження холодного атмосферного фронту, тому буде комфортним.
Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.
Якою буде погода 12 серпня
За даними синоптикині, впродовж дня передбачається +24+28 градусів. На півдні та на Закарпатті — +27+30 градусів.
«Особливість. На сході України завтра очікується сильний північно-західний вітер! Обережно», — зауважила Діденко.
Діденко деталізувала, що у Києві 12-го серпня буде сухо сонячно та комфортно тепло. Вдень температура повітря становитиме +24+26 градусів.
«Найближчим часом погода в Україні не зазнаватиме особливих змін. 17-18 серпня очікується посилення спеки, з 19-го серпня — у більшості областей України похолоднішає», — прогнозує фахівчиня.
Раніше повідомлялося, якою буде погода в Україні у понеділок, 11 серпня. Очікувалося, що буде хмарно з проясненнями. Вночі у північних, місцями центральних та західних областях, вдень на Лівобережжі країни короткочасні дощі, місцями грози. На решті території без опадів.
Синоптики прогнозували:
південно-західний вітер з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, у північно-східній частині країни вдень можливі місцями сильні пориви до 15-20 м/с
температура — вдень тепла і комфортна, а вночі стане помітно прохолодніше; у південній частині вночі 18-23°, вдень 28-33°. На решті території вночі 12-17°, в центральних областях до 20°, вдень 23-28°, у більшості західних, північних та Вінницькій областях 20-25°.