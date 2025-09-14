- Дата публікації
Якої погоди очікувати в Україні 15 вересня: прогноз синоптиків
У понеділок, 15 вересня, в Україні можливі дощі.
З’явився прогноз погоди в Україні на 15 вересня. Так, завтра переважатиме мінлива хмарність.
Про це повідомляє «Укргідрометцентр».
Як зазначається, у західних областях помірні дощі. Але на Закарпатті та в Карпатах вночі місцями дощитиме сильніше. Можливі грози. На решті території — без опадів.
Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с.
«Температура вночі 8-13°, на узбережжі морів 14-19°; вдень 20-25°, на заході країни 16-21°», — зазначили у повідомленні.
Раніше ми писали про те, що у неділю, 14 вересня, в Україні опадів не прогнозується. Лише на крайньому заході країни вдень прогнозували короткочасний дощ, місцями гроза. Вночі та вранці в Карпатах місцями туман.
Очікувалося, що вночі буде +8-13°, на Закарпатті та узбережжі морів +12-17°. Удень — від +20 до +25°.