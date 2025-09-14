ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
93
1 хв

Якої погоди очікувати в Україні 15 вересня: прогноз синоптиків

У понеділок, 15 вересня, в Україні можливі дощі.

Катерина Сердюк
Погода

Погода / © ТСН

З’явився прогноз погоди в Україні на 15 вересня. Так, завтра переважатиме мінлива хмарність.

Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

Як зазначається, у західних областях помірні дощі. Але на Закарпатті та в Карпатах вночі місцями дощитиме сильніше. Можливі грози. На решті території — без опадів.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с.

«Температура вночі 8-13°, на узбережжі морів 14-19°; вдень 20-25°, на заході країни 16-21°», — зазначили у повідомленні.

Раніше ми писали про те, що у неділю, 14 вересня, в Україні опадів не прогнозується. Лише на крайньому заході країни вдень прогнозували короткочасний дощ, місцями гроза. Вночі та вранці в Карпатах місцями туман.

Очікувалося, що вночі буде +8-13°, на Закарпатті та узбережжі морів +12-17°. Удень — від +20 до +25°.

