Якої погоди очікувати в Україні 2 липня: прогноз синоптиків

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Погода в Україні 2 липня буде тепла. Вдень очікується 20-25° на заході та 24-29° на південному заході країни.

Про це повідомляє "Укргідрометцентр".

Детально про погоду

Як зазначає центр, 2 липня погоду без опадів у більшості областей буде формувати поле підвищеного атмосферного тиску від антициклону над Західною Європою. Давлення зростатиме, а циклон із північного сходу буде втрачати свій вплив на нашу територію — нагадуванням про нього будуть лише на Лівобережжі вдень короткочасні дощі, місцями з грозою. Проте ще утримується жвавий вітер із північного заходу.

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"Хмарно з проясненнями. Без опадів, лише на Лівобережжі вдень короткочасний дощ, місцями гроза", - пишуть в Укргідрометцентрі.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 10-15°, у південній частині до 18°; вдень 20-25°, на заході та південному заході країни 24-29°.

Раніше йшлося про те, що у Західній Європі лютує шалена спека, тоді як на Україну найближчими днями очікує комфортна погода. За словами синоптикині Наталії Діденко, завтра, 2 липня, в Україні очікується +24+29 градусів. Лише на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині і Полтавщині буде відчутно свіжіше, +19+23 градуси.

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«Антициклон Bettina зумовить переважно суху погоду на Правобережжі, а на Лівобережжі вплив циклону з північного сходу створить умови для локальних грозових дощів. Вітер залишається рвучким. Напрямок — західний, північно-західний», — пише Діденко.