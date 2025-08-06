Якої погоди очікувати в Україні 6 та 7 серпня: прогноз синоптикині

Літня погода / © iStock

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Мешканцям заходу, півночі та центру у середу, 6 серпня, варто очікувати на дощі з грозами, можливі сильні зливи, шквали і град. На півдні буде суха погода.

Про це повідомила синоптикині Наталія Діденко.

Як зазначає фахівчині, завтра, 7 серпня, Україна вже опиниться в тилу цього атмосферного фронту. Через це майже всюди буде без опадів. Температура повітря знизиться на кілька градусів, а саме:

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на заході — +20+24

на півночі — +22+26

у центрі — +24+29

на сході — +26+32

на півдні — +30+33 градуси.

«У Києві 7-го серпня буде суха сонячна погода із комфортною температурою повітря +24 градуси», — пише Діденко.

Раніше «Укргідрометцентр» повідомляв, що у середу, 6 серпня, в низці областей України оголошено штормове попередження. Регіони накриють грози, град і шквали.

Грози чекають на мешканців Хмельницької, Житомирської, Вінницької областей вночі, а також Чернівецької, Київської, Чернігівської, Черкаської, Кіровоградської областей вдень. Місцями — град та шквали 15-20 м/с.

У низці областей оголошено штормове попередження. Рівень небезпеки перший (жовтий).