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Якої погоди очікувати в Україні 6 та 7 серпня: прогноз синоптикині
Сьогодні, 6 серпня, Україну перетинатиме холодний атмосферний фронт.
Мешканцям заходу, півночі та центру у середу, 6 серпня, варто очікувати на дощі з грозами, можливі сильні зливи, шквали і град. На півдні буде суха погода.
Про це повідомила синоптикині Наталія Діденко.
Як зазначає фахівчині, завтра, 7 серпня, Україна вже опиниться в тилу цього атмосферного фронту. Через це майже всюди буде без опадів. Температура повітря знизиться на кілька градусів, а саме:
на заході — +20+24
на півночі — +22+26
у центрі — +24+29
на сході — +26+32
на півдні — +30+33 градуси.
«У Києві 7-го серпня буде суха сонячна погода із комфортною температурою повітря +24 градуси», — пише Діденко.
Раніше «Укргідрометцентр» повідомляв, що у середу, 6 серпня, в низці областей України оголошено штормове попередження. Регіони накриють грози, град і шквали.
Грози чекають на мешканців Хмельницької, Житомирської, Вінницької областей вночі, а також Чернівецької, Київської, Чернігівської, Черкаської, Кіровоградської областей вдень. Місцями — град та шквали 15-20 м/с.
У низці областей оголошено штормове попередження. Рівень небезпеки перший (жовтий).