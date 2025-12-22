ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
180
Час на прочитання
1 хв

Якщо буде блекаут: які запаси потрібні, щоб пережити зиму без світла

Центр стратегічних комунікацій дав важливі поради українцям.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Відключення світла в Україні

Відключення світла в Україні

Оскільки енергосистема України знову зазнає ударів від російської терористичної армії, українцям треба подбати про те, щоб пережити зиму з тривалими відключеннями електропостачання.

У Центрі стратегічних комунікацій (ЦСК) опублікували порадник, як підготуватися до зими без світла.

Зокрема, у ЦСК нагадали, що воду потрібно запасати як питну, так і технічну — для побутових потреб. Останню слід зберігати в темному прохолодному місці.

Також варто запастися продуктами з тривалим терміном зберігання з розрахунком на декілька днів.

/ © Telegram / Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

© Telegram / Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Необхідно подбати про ліки — особливо ті, які потрібно вживати постійно.

Радять також мати постійний запас готівки та копії усіх важливих документів.

/ © Telegram / Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

© Telegram / Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Потрібними можуть виявитися свічки, а також ліхтарики та радіо, що працює на батарейках.

/ © Telegram / Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

© Telegram / Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Без електропостачання можуть виникнути проблеми з опаленням, тож слід також подбати про утеплення житла.

/ © Telegram / Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

© Telegram / Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

/ © Telegram / Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

© Telegram / Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

У ЦСК також порадили безпечні способи обігріву помешкання.

/ © Telegram / Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

© Telegram / Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Існують також способи, як приготувати їжу під час блекауту, якщо у будинку встановлені електроплити або виникли проблеми з газопостачанням.

/ © Telegram / Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

© Telegram / Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Окрім того, існують способи налагодити зв’язок навіть за відсутності електропостачання.

/ © Telegram / Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

© Telegram / Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Нагадаємо, якщо протягом тижня температура триматиметься на рівні -10°C і нижче, може настати критична ситуація в енергосистемі. Споживання електроенергії може перевищити можливості імпорту та внутрішньої генерації.

Дата публікації
Кількість переглядів
180
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie