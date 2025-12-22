Якщо буде блекаут: які запаси потрібні, щоб пережити зиму без світла

Відключення світла в Україні

Реклама

Оскільки енергосистема України знову зазнає ударів від російської терористичної армії, українцям треба подбати про те, щоб пережити зиму з тривалими відключеннями електропостачання.

У Центрі стратегічних комунікацій (ЦСК) опублікували порадник, як підготуватися до зими без світла.

Зокрема, у ЦСК нагадали, що воду потрібно запасати як питну, так і технічну — для побутових потреб. Останню слід зберігати в темному прохолодному місці.

Реклама

Також варто запастися продуктами з тривалим терміном зберігання з розрахунком на декілька днів.

© Telegram / Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Необхідно подбати про ліки — особливо ті, які потрібно вживати постійно.

Радять також мати постійний запас готівки та копії усіх важливих документів.

© Telegram / Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Потрібними можуть виявитися свічки, а також ліхтарики та радіо, що працює на батарейках.

Реклама

© Telegram / Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Без електропостачання можуть виникнути проблеми з опаленням, тож слід також подбати про утеплення житла.

© Telegram / Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

© Telegram / Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

У ЦСК також порадили безпечні способи обігріву помешкання.

© Telegram / Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Існують також способи, як приготувати їжу під час блекауту, якщо у будинку встановлені електроплити або виникли проблеми з газопостачанням.

© Telegram / Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Окрім того, існують способи налагодити зв’язок навіть за відсутності електропостачання.

Реклама

© Telegram / Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Нагадаємо, якщо протягом тижня температура триматиметься на рівні -10°C і нижче, може настати критична ситуація в енергосистемі. Споживання електроенергії може перевищити можливості імпорту та внутрішньої генерації.