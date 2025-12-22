- Дата публікації
-
Якщо буде блекаут: які запаси потрібні, щоб пережити зиму без світла
Центр стратегічних комунікацій дав важливі поради українцям.
Оскільки енергосистема України знову зазнає ударів від російської терористичної армії, українцям треба подбати про те, щоб пережити зиму з тривалими відключеннями електропостачання.
У Центрі стратегічних комунікацій (ЦСК) опублікували порадник, як підготуватися до зими без світла.
Зокрема, у ЦСК нагадали, що воду потрібно запасати як питну, так і технічну — для побутових потреб. Останню слід зберігати в темному прохолодному місці.
Також варто запастися продуктами з тривалим терміном зберігання з розрахунком на декілька днів.
Необхідно подбати про ліки — особливо ті, які потрібно вживати постійно.
Радять також мати постійний запас готівки та копії усіх важливих документів.
Потрібними можуть виявитися свічки, а також ліхтарики та радіо, що працює на батарейках.
Без електропостачання можуть виникнути проблеми з опаленням, тож слід також подбати про утеплення житла.
У ЦСК також порадили безпечні способи обігріву помешкання.
Існують також способи, як приготувати їжу під час блекауту, якщо у будинку встановлені електроплити або виникли проблеми з газопостачанням.
Окрім того, існують способи налагодити зв’язок навіть за відсутності електропостачання.
Нагадаємо, якщо протягом тижня температура триматиметься на рівні -10°C і нижче, може настати критична ситуація в енергосистемі. Споживання електроенергії може перевищити можливості імпорту та внутрішньої генерації.