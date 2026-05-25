"Якщо буде кошмарити Київ": у Міноборони попередили Росію про “болісну” відповідь на удари

У Міноборони пригрозили Кремлю відповіддю за атаки по Києву / © Associated Press

Реклама

Україна відповідатиме на масовані атаки Росії по столиці та об’єктах інфраструктури ударами по території РФ.

Про це заявив радник міністра оборони України Сергій «Флеш» Бескрестнов під час телемарафону 25 травня.

За його словами, Росія має розуміти, що спроби посилити тиск на Київ та українські центри ухвалення рішень матимуть наслідки.

Реклама

«Якщо вони будуть намагатися кошмарити нашу столицю, наші підприємства, об’єкти прийняття рішень, ми будемо відповідно відповідати. І це буде дуже болісно для Росії», — наголосив «Флеш».

Він також нагадав, що Україна вже демонструвала здатність завдавати ударів по Москві та Московській області.

«Ми вже показали, що можемо атакувати Москву, Московську область. Якщо РФ продовжить такі атаки, відповідь буде дуже болісною для росіян», — заявив радник міністра оборони.

Водночас Бескрестнов визнав, що Росія й надалі продовжуватиме завдавати ударів по Україні.

Реклама

«На жаль, удари будуть. Але ми будемо відповідати», — підкреслив він.

Нагадаємо, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров нібито говорив телефоном з державним секретарем США Марко Рубіо і заявив, що РФ «завдаватиме нових системних ударів по об’єктах у Києві».

У ніч проти 24 травня Київ пережив наймасштабнішу атаку від 2022 року. РФ атакувала столицю ракетами та безпілотниками, а під ворожим вогнем опинилися всі райони міста. І як попередив військовий експерт Олег Жданов, повтор буде.

Новини партнерів