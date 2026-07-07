Якщо не встигли в укриття: експерт пояснив, де шукати найбезпечніше місце в квартирі

Атака на Київ

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Якщо під час повітряної тривоги немає можливості спуститися до укриття, важливо якнайшвидше перейти до найбезпечнішого місця в оселі. Тренер з безпеки Асоціації саперів України Ігор Резніченко розповів, як у таких випадках можуть допомогти правило двох стін і так званий «трикутник життя».

Про це він сказав в ефірі «Київ24».

Резніченко пояснив, що «трикутником життя» він називає простір, який може утворитися біля масивних меблів у разі руйнування перекриттів. За його словами, таким місцем можуть бути ділянки біля холодильника чи великої шафи, які здатні частково стримати падіння конструкцій.

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Як приклад він навів випадок у Тернополі, коли після руйнування будинку чоловік, за словами експерта, вижив, опинившись у просторі між холодильником, перекриттям і підлогою.

«Він опинився саме в цьому трикутнику життя між холодильником, стелею і підлогою. Там був зовсім обмежений простір, але тим не менше він вижив, його врятували», — сказав Резніченко.

Коли працює правило двох стін

Експерт також зазначив, що правило двох стін, за його словами, у багатьох випадках допомагає зменшити ризики, якщо людина не може залишити квартиру.

Водночас він наголосив, що це не стосується випадків повного руйнування будівлі.

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«Ймовірність вижити значно більша, ніж якщо ми будемо залишатися в кімнатах із вікнами. Тому краще за все, якщо немає можливості спускатися, перебувати за правилом двох стін», — пояснив він.

За словами Резніченка, у панельних будинках міцнішою конструкцією може бути зона біля шахти ліфта.

Якщо ж будинок монолітний, експерт вважає, що відносно безпечнішими можуть бути під’їзди та сходові клітки, де також може діяти принцип двох стін.

Атака РФ на Київ 6 липня — останні новини

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