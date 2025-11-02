ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
1294
2 хв

Якщо Покровськ упаде: експерт пояснив, куди спрямують наступний удар окупанти

Втрата Покровська принципово не змінить ситуацію на фронті, його захоплення потрібне Кремлю для досягнення насамперед політичних цілей.

Богдан Скаврон
Війна в Україні

У разі захоплення Покровська російські окупанти будуть робити спроби просування на північ Донецької області.

Таку думку висловив керівник безпекових проєктів Центру глобалістики «Стратегія 21» Павло Лакійчук в інтерв’ю «Українському радіо».

За його словами, головні зусилля російських військ будуть зміщуватись на Костянтинівський напрямок, зокрема для того, щоб підійти з тилу до Костянтинівки.

«Їхнє головне завдання — це лінія міст Костянтинівка-Дружківка-Краматорськ на півдні і Слов’янськ — на півночі. Ось на чому вони концентруються», — зазначив експерт.

При цьому він додав, що втрата Покровська принципово не змінить ситуацію на фронті, його захоплення потрібне Кремлю для досягнення насамперед політичних цілей, а не військових.

«У росіян політична мета перевищує військову доцільність. Це єдине місто, яке реально можуть у найближчий час росіяни захопити. А їм потрібно щось продемонструвати як результат», — наголосив експерт.

Лакійчук зазначив, що Покровськ мав важливу роль, коли закривав фланг Костянтинівського угруповання українських сил.

«Покровськ відігравав важливу військову роль саме в плані оборони тилу і забезпечення логістичних маршрутів з Дніпропетровщини на північ Донеччини, коли тримався Торецьк, Часів Яр, Костянтинівка… Коли росіяни вийшли на трасу Покровськ-Костянтинівка, значення Покровська стало з воєнної точки зору зменшуватися», — пояснив експерт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кремлівський диктатор Путін наказав російським військам захопити Покровськ до 15 листопада. Цю «перемогу» він хоче показати росіянам та Заходу.

У звіті Інституту вивчення війни йдеться, що станом на 2 листопада російські війська активізували наступ у Покровську, однак українські сили здійснюють контратаки, зокрема провели успішну повітряно-штурмову операцію.

