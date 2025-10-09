Якщо Польща прирівняє ОУН-УПА до нацизму: посол пояснив дії України

Прапор ОУН-УПА 14 / 255 / © igris.com.ua

Україна може запровадити заходи у відповідь, якщо Польща ухвалить законопроєкт, який прирівнює діяльність ОУН та УПА до нацизму та комунізму.

Про це заявив посол України в Польщі Василь Боднар в інтервʼю Tvn24.

Боднар зауважив, що Україна розуміє «чутливість теми Степана Бандери, червоно-чорного прапора» в Польщі, а тому закликає громадян України не використовувати ці символи в Польщі, «оскільки вони викликають негативні емоції».

«Однак українські історики добре висловили свої думки та закликають до прямих контактів між істориками, щоб займатися всіма цими питаннями на професійному рівні», — додав посол, пославшись на відкрите звернення українських істориків.

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький 29 вересня подав до Сейму законопроєкт, який має на меті протидіяти «поширенню неправдивих заяв» щодо нібито злочинів, скоєних членами Організації українських націоналістів фракції Степана Бандери та Української повстанської армії, а також «іншими українськими формуваннями, що співпрацювали з Третім Райхом».

Речник польського президента Кароля Навроцького заявив, що засудження законопроєкту, яким пропонують прирівняти діяльність ОУН (б) та УПА до нацизму та комунізму, з боку українських істориків є підігріванням Кремлю.

Українські історики говорять, що під час Волинської трагедії загинули близько 20 тисяч українців, розповідав вчений Богдан Гудь «Радіо Свобода». Доктор історичних наук Іван Патриляк озвучував майже такі самі дані: 13-16 тисяч. Тоді як серед поляків загинули 38-39 тисяч, казав він.

Як писало «Польське радіо», оцінка більшості польських істориків не надто відмінна. Вони наголошували, що внаслідок дій УПА на Волині в 1943-1944 роках загинули близько 35-40 тисяч людей. Проте є інформація про 60 тисяч, а дехто й справді наполягає на 100 тисячах.