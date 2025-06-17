Якщо росіяни запустять ЗАЕС: ексміністр попередив про ядерну катастрофу через дії окупантів

Чи запустять росіяни ЗАЕС / © Associated Press

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Спроби Росії запустити Запорізьку атомну станцію. Це порушення всіх міжнародних принципів безпечного використання ядерної енергії, зокрема через відсутність надійних систем водоохолодження.

Про це в ефірі «КИЇВ 24» заявив Юрій Костенко, міністр охорони довкілля та ядерної безпеки (1992-1998 рр.)

«Є нові обставини, які можуть привести до радіаційної катастрофи. Передусім, це спроби Росії запустити Запорізьку атомну станцію. Це порушення всіх міжнарожних принципів безпечного використання ядерної енергії. І за відсутності надійної системи водоохолодження, адже Каховське водосховище, як ми знаємо, знищено, а також немає можливості Росії поки передавати електроенергію. Якщо вдасться запустити ЗАЕС, на території окупованій Росією», — сказав він.

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Тож усі спроби, якими зараз Росія переповнює свої медіа, що вони будуть запускати ЗАЕС — це загроза реальної ядерної або радіаційної катастрофи, зауважив Костенко.

Нагадаємо, Запорізька АЕС не готова до відновлення своєї роботи, але РФ планує її перезапуск.

Раніше Україна попереджала про надзвичайні ризики.

Це підтвердив і гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі. Він також заявив, що умови для перезапуску окупованої Росією Запорізької атомної електростанції в Україні наразі відсутні через брак води для охолодження та відсутність стабільного електропостачання. За його словами, для перезапуску ЗАЕС, яка наразі зупинена, доведеться відкачувати воду з Дніпра.

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