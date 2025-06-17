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Якщо росіяни запустять ЗАЕС: ексміністр попередив про ядерну катастрофу через дії окупантів
Експерт назвав нові обставини, які можуть привести до радіаційної катастрофи.
Спроби Росії запустити Запорізьку атомну станцію. Це порушення всіх міжнародних принципів безпечного використання ядерної енергії, зокрема через відсутність надійних систем водоохолодження.
Про це в ефірі «КИЇВ 24» заявив Юрій Костенко, міністр охорони довкілля та ядерної безпеки (1992-1998 рр.)
«Є нові обставини, які можуть привести до радіаційної катастрофи. Передусім, це спроби Росії запустити Запорізьку атомну станцію. Це порушення всіх міжнарожних принципів безпечного використання ядерної енергії. І за відсутності надійної системи водоохолодження, адже Каховське водосховище, як ми знаємо, знищено, а також немає можливості Росії поки передавати електроенергію. Якщо вдасться запустити ЗАЕС, на території окупованій Росією», — сказав він.
Тож усі спроби, якими зараз Росія переповнює свої медіа, що вони будуть запускати ЗАЕС — це загроза реальної ядерної або радіаційної катастрофи, зауважив Костенко.
Нагадаємо, Запорізька АЕС не готова до відновлення своєї роботи, але РФ планує її перезапуск.
Раніше Україна попереджала про надзвичайні ризики.
Це підтвердив і гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі. Він також заявив, що умови для перезапуску окупованої Росією Запорізької атомної електростанції в Україні наразі відсутні через брак води для охолодження та відсутність стабільного електропостачання. За його словами, для перезапуску ЗАЕС, яка наразі зупинена, доведеться відкачувати воду з Дніпра.