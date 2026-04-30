Якщо ТЦК не допускає адвокатів і вилучає телефони: що каже закон

Юрист пояснив, що робити, якщо в ТЦК не дають зв'язатися з адвокатом

Родичі мобілізованих дедалі частіше повідомляють про ситуації, коли в територіальних центрах комплектування (ТЦК) у людей вилучають телефони, а адвокатів не допускають до приміщень. Через це громадяни фактично залишаються без можливості оперативно отримати правовий захист.

Про правові механізми реагування розповів військовий юрист Данило Гончаренко, передає «РБК-Україна».

За словами юриста, законодавство гарантує право на захисника, однак на практиці в ТЦК нерідко діє фактична заборона на вхід адвокатів.

«З точки зору закону недопуск адвоката до клієнта є правопорушенням і може тягнути кримінальну відповідальність. Але на практиці в ТЦК часто діє повна заборона на вхід адвокатів», — зазначив Гончаренко.

Вилучений телефон та «закритий режим»

Окремою проблемою є вилучення телефонів у громадян, які перебувають у ТЦК. Це ускладнює або унеможливлює виклик адвоката та зв’язок із родичами.

«Коли у людини забирають телефон, повідомити адвоката стає майже неможливо», — пояснює юрист.

Чи можна викликати адвоката без письмового договору

Експерт також звертає увагу, що закон допускає усну угоду з адвокатом, однак на практиці цей механізм часто ігнорується.

«Право на усний договір прямо передбачене законом, але на місцях його часто не визнають», — каже він.

У випадках недопуску адвоката або обмеження прав громадян юрист радить звертатися до контролюючих органів:

Військової служби правопорядку (ВСП);

Нацполіції;

Державного бюро розслідувань (ДБР).

Водночас він визнає, що реакція цих органів не завжди є оперативною.

«Швидкість реагування контролюючих органів часто поступається темпам мобілізаційних процесів», — підсумував Гончаренко.

Нагадаємо, під час мобілізації в Україні фіксуються скарги на порушення процедури ВЛК, обмеження доступу до документів та окремі випадки утримання громадян без дотримання повної юридичної процедури.

