- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 30
- Час на прочитання
- 2 хв
Якщо ТЦК не допускає адвокатів і вилучає телефони: що каже закон
Юрист пояснив, що робити, якщо в ТЦК вилучили телефон і не допускають адвоката, та куди звертатися у разі порушення прав.
Родичі мобілізованих дедалі частіше повідомляють про ситуації, коли в територіальних центрах комплектування (ТЦК) у людей вилучають телефони, а адвокатів не допускають до приміщень. Через це громадяни фактично залишаються без можливості оперативно отримати правовий захист.
Про правові механізми реагування розповів військовий юрист Данило Гончаренко, передає «РБК-Україна».
За словами юриста, законодавство гарантує право на захисника, однак на практиці в ТЦК нерідко діє фактична заборона на вхід адвокатів.
«З точки зору закону недопуск адвоката до клієнта є правопорушенням і може тягнути кримінальну відповідальність. Але на практиці в ТЦК часто діє повна заборона на вхід адвокатів», — зазначив Гончаренко.
Вилучений телефон та «закритий режим»
Окремою проблемою є вилучення телефонів у громадян, які перебувають у ТЦК. Це ускладнює або унеможливлює виклик адвоката та зв’язок із родичами.
«Коли у людини забирають телефон, повідомити адвоката стає майже неможливо», — пояснює юрист.
Чи можна викликати адвоката без письмового договору
Експерт також звертає увагу, що закон допускає усну угоду з адвокатом, однак на практиці цей механізм часто ігнорується.
«Право на усний договір прямо передбачене законом, але на місцях його часто не визнають», — каже він.
У випадках недопуску адвоката або обмеження прав громадян юрист радить звертатися до контролюючих органів:
Військової служби правопорядку (ВСП);
Нацполіції;
Державного бюро розслідувань (ДБР).
Водночас він визнає, що реакція цих органів не завжди є оперативною.
«Швидкість реагування контролюючих органів часто поступається темпам мобілізаційних процесів», — підсумував Гончаренко.
Нагадаємо, під час мобілізації в Україні фіксуються скарги на порушення процедури ВЛК, обмеження доступу до документів та окремі випадки утримання громадян без дотримання повної юридичної процедури.