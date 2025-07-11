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"Якщо виживу": Буданов розповів про плани очолювати розвідку
Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповів про своє бажання очолювати відомство до завершення війни з Росією.
Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов хоче продовжувати очолювати відомство до завершення війни з Росією.
Про це він розповів в інтерв’ю виданню Bloomberg.
Видання зауважує, що наступного місяця виповниться п’ять років, як Буданов очолює українську військову розвідку.
Журналісти поцікавилися, чи хоче він залишиться керівником ГУР МО, на що отримали відповідь: «Якщо виживу».
Свою відповідь він пояснив, що «може статися будь-що», і згадав про меморіал у відомстві, який присвячений офіцерам розвідки, які загинули при виконанні службових обов’язків. Зокрема, Буданов зазначив, що там є багато місця для інших імен.
Буданов охарактеризував співпрацю українських розвідників із західними колегами як «чудову», додавши, що очікує продовження обміну інформацією.
Керівник ГУР МО наголосив, що Україна залежить від США у питаннях раннього попередження про ракетні запуски та доступу до супутникових знімків.
Під час інтервю Буданов розповів, що сподівається залишитися на своїй посаді до кінця війни.
«Зараз моя мрія — зупинити цю війну. Україна — це країна можливостей. У майбутньому я вирішу, чим я хочу займатися», — додав керівник української розвідки.
Раніше ЗМІ повідомляли, що у владних колах тривалий час обговорювалися зміни у ключових посадах у секторі безпеки України. Зокрема, мова йшла про звільнення Кирила Буданова.
За інформацією медіа, його дії викликають суперечливу реакцію серед оточення президента — одні захоплюються його рішучістю, тоді як інших турбує його самостійність.
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