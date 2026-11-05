"Якщо затягуватимете, піду в ЗСУ": фігурант справи "Карфаген" здивував заявою у ВАКС

Засідання ВАКС / © Центр протидії корупції

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Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Віталію Рибалку, відомому за матеріалами НАБУ під псевдонімом «Боксер», який фігурує у новому розслідуванні в межах операції «Карфаген». На час слідства він перебуватиме під вартою без права внесення застави.

Про це стало відомо з трансляції засідання ВАКС, яке відбувалося у приміщенні суду в Києві.

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За версією слідства, Рибалко був одним із виконавців силових завдань злочинної організації, яку очолював Андрій Осіпов на прізвисько «Кримінал».

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Під час судового розгляду прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури заявив, що, за версією слідства, саме Рибалко був одним із трьох нападників, які побили потерпілого. Цей епізод, як зазначалося в суді, зафіксований на відео, оприлюдненому НАБУ.

Крім того, прокурор розповів, що Осіпов нібито пересилав Рибалку фотографію автомобіля потерпілого, отриману з системи «Безпечне місто». За версією обвинувачення, ці дані Осіпову передав працівник Департаменту захисту національної державності СБУ.

Сторона захисту заперечувала проти клопотання прокурора та просила суд відмовити в його задоволенні, обравши Рибалку альтернативний запобіжний захід.

Сам підозрюваний під час засідання назвав підозру «повним брєдом» і закликав суд розібратися в обставинах справи. Також він заявив, що в разі затягування судового процесу мобілізується до лав Збройних сил України.

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За версією НАБУ, Віталій Рибалко був підлеглим керівника злочинної організації Андрія Осіпова («Кримінала») та виконував силові доручення угруповання. Зокрема, йому інкримінують участь у злочинній організації та катування.

Після розгляду матеріалів суд ухвалив рішення про тримання Рибалка під вартою без визначення альтернативної застави.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру п’ятьом учасникам злочинної організації, яку викрили напередодні в межах операції «Карфаген».

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