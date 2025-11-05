Якщо зникне центральне опалення: у Раді відповіли, чи має держава альтернативи

Опалення та електропостачання в Україні / © ТСН

Реклама

Україна працює над запровадженням альтернативного теплопостачання на випадок проблем з централізованим. Йдеться про когенераційні установки, які виробляють одночасно тепло та електроенергію, але наразі працює лише половина наявних. Влада ініціювала ревізію, щоб підключити їх до суттєвих холодів.

Про це народний депутат, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олег Семінський розповів виданню «Телеграф».

Нардеп ствердно відповів на запитання, чи працює влада над впровадженням альтернативного теплопостачання на випадок проблем з централізованим.

Реклама

«Безперечно. У багатьох містах та містечках — це впровадження когенераційних, газопоршневих та газотурбінних установок, які окрім виробництва електроенергії дають ще й тепло. Є досить багато міст, у тому числі й мій рідний Чернігів, де такі установки вже працюють», — розповів Семінський.

За його словами, напередодні це питання підіймалося на засіданні Координаційного енергетичного штабу. Була ініційована ревізія таких установок.

Проблеми з когенераційними, газопоршневими та газотурбінними установками

«Водночас прозвучала інформація, що, на жаль, наразі з усіх наявних установок працює поки тільки половина, і що потрібно зробити все необхідне, аби підключити їх до суттєвих холодів», — зауважив заступник очільника енергетичного комітету парламенту.

Він пояснив, з чим пов’язані затримання з підключенням згаданих установок. Річ у тім, що підключення вимагає певної процедури, відповідно й часу. Спершу відбувається розробка проєкту, далі — його затвердження і потім уже підключення.

Реклама

«При цьому обов’язково потрібно пройти усі регламентні заходи — я маю на увазі погодження відповідних наглядових органів. Адже ми хочемо, щоб такі установки працювали нормально, без аварійних ситуацій», — додав Семінський.

Політик також звернув увагу на те, що Україна — перша держава у світі, яка настільки масово впроваджує цей тип установок. За його словами, у Європі, США такого досвіду немає. Це також є певним викликом, однак українські фахівці досить успішно з ним пораються.

Чи зможуть ці установки повністю замінити централізоване опалення?

Нардеп визнав, що когенераційні, газопоршневі та газотурбінні установки не стануть повноцінною заміною для централізованого теплопостачання в містах.

«Звичайно, повністю замінити не зможуть. По-перше, ми не маємо їх в достатній кількості. По-друге, все-таки їх основне призначення — дати енергетикам можливість виправити ситуацію при виникнення аварійної ситуації на ТЕЦ чи ТЕС. Але тим не менше користь від таких установок досить значна», — розповів заступник голови енергетичного комітету.

Реклама

За його словами, перш за все, ці установки сфокусовані на виробництві електроенергії і забезпеченні потреб критичної інфраструктури. Зазвичай їх встановлюють біля теплопунктів, «щоб покривати частини потреби і у постачанні тепла».

«Знову наведу у приклад Чернігів — там одна така установка допомагає забезпечити все місто водою, а окрім того може перекрити приблизно 15-20% у постачанні електроенергії та порядку 10-15% тепла», — поінформував Семінський.

До слова, напередодні очільник «Укренерго» Віталій Зайченко закликав українців максимально економити електроенергію, особливо у пікові години. Він порадив не прогрівати приміщення до комфортних +20+22 градусів, а «одягнути додатковий светр». Зайченко наголосив, що зміна поведінки та перенесення використання потужних приладів на непіковий час допоможе енергосистемі забезпечити стабільність електропостачання.