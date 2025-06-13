Яку погоду принесуть в Україну вихідні: синоптик здивував прогнозом

Погода в Україні / © Associated Press

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Погода в Україні 14 та 15 червня буде нестійкою та вологою через активізацію циклону та надходження холодного повітря арктичного походження. Синоптики попереджають про суттєве зниження температури повітря до аномально низьких показників для цієї пори року.

Опади охоплять більшість регіонів — подекуди дощі будуть з грозами, невеликим градом та шквалистим вітром. Водночас у західних областях істотних опадів не прогнозується.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

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Погода в Україні 14 червня

Субота, 14 червня, принесе в Україні прохолоду, сильний вітер і нестійку погоду на більшості території.

У західних регіонах у суботу буде сухо — погоду визначатиме гребінь антициклону. Температура повітря вночі +7…+12 °C, вдень +17…+22 °C, у Закарпатті до +26 °C. Вітер північно-західний, 7–12 м/с, подекуди пориви до 20 м/с.

На півночі вночі — без опадів, але вдень очікуються короткочасні дощі, місцями грози та шквали. Температура: +8…+13 °C вночі, +16…+21 °C вдень.

У центральній Україні ніч мине без дощів, а вдень — локальні опади, можливі шквали 15–20 м/с. Температура: +9…+14 °C вночі, +18…+23 °C вдень.

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Вночі на півдні України істотних опадів не очікується, але вдень можливі грозові дощі, подекуди з градом. Температура вночі +10…+15 °C, вдень +20…+25 °C.

На Сході вночі можливі невеликі дощі, а вдень — помірні опади з грозами. Вітер північно-західний, температура +8…+13 °C вночі, +19…+24 °C вдень.

Погода в Україні 15 червня

У неділю очікуються дощі, грози та шквали у більшості регіонів країни.

У західних регіонах 15 червня утримається суха погода. Температура вночі становитиме +6…+11 °С, удень повітря прогріється до +21…+26 °C. Вітер — північно-західний, 5–10 м/с.

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На півночі України протягом доби йтимуть невеликі, подекуди помірні дощі, вдень можливі грози. Температура — +9…+14 °C вночі, +16…+21 °C удень. Вітер північно-західний, 7–12 м/с.

У центральних областях — короткочасні дощі, місцями грози. Вітер північно-західний, до 20 м/с у денний час. Температура — вночі +9…+14 °C, вдень +18…+23 °C.

У південній частині країни — дощі з грозами, у Криму та Приазов’ї можливі сильні зливи, град і шквали до 20 м/с. Температура повітря коливатиметься від +10…+15 °C вночі до +20…+25 °C вдень.

У східних регіонах прогнозуються тривалі дощі, місцями значні опади з грозами та градом. Температура — +8…+13 °C уночі, +17…+22 °C удень. Вітер північно-західний, 5–10 м/с.

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Нагадаємо, погода в Україні залишається мінливою. Червень 2025 року почався з характерного літнього тепла, але без вираженої спеки. За даними «Укргідрометцентру», метеорологічне літо цього року почалося 21 травня — на три дні пізніше, ніж минулого року.