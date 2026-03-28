ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
226
Час на прочитання
1 хв

Яку зарплату отримують в ТЦК і від чого вона залежить: роз’яснення ЗСУ

Розбираємося в нюансах нарахування зарплат у структурах ТЦК та СП — як регіон та посада впливають на підсумкову суму.

Автор публікації
Дмитро Гулійчук
Яка зарплата в ТЦК

Стало відомо, скільки сьогодні отримують військові та цивільні фахівці в ТЦК, а також від чого залежить розмір їхнього грошового забезпечення.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на відповідь від Головного управлінні комунікацій ЗСУ.

Від чого залежать зарплати працівників ТЦК

В управлінні пояснили, що штат ТЦК та СП складається з:

  • військових;

  • державних службовців;

  • цивільних працівників.

Тому фінансове забезпечення їм нараховується за різними принципами.

Крім того, сума залежить від регіону:

  • на територіях активних бойових дій — 100 відсотків посадового окладу;

  • на територіях можливих бойових дій — 50 відсотків посадового окладу.

Скільки грошей отримують співробітники ТЦК: сума

  • офіцерський склад — від 23 689 до 48 359 грн на місяць;

  • сержантський склад — 20 590-30 180 грн;

  • рядовий склад — 20 183-26 112 грн.

За інформацією видання, зарплати державних службовців, що працюють в ТЦК в тилу, такі:

  • головний спеціаліст — 22 025-25 358 грн/місяць;

  • провідний спеціаліст — 22 113-24 375 грн;

  • спеціаліст — 21 634-24 166 грн.

Цивільні працівники, які отримують на руки від 7 800 грн до 25 502 грн на місяць.

Зарплати нерідко не відповідають доходам

Нагадаємо, що цього місяця стало відомо, що на Закарпатті ексголова ТЦК задекларував 240 тис. валюти і 4 квартири.

А на Львівщині екскерівник Львівського ТЦК приховав майна на 8 млн. Він «загубив» у декларації Mercedes та майно тещі.

Раніше Герой України, військовий Владислав Стоцький розповів, що після слів про нібито «прайс» Закарпатського ТЦК для ухилянтів у нього почалися проблеми.

Дата публікації
Кількість переглядів
226
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie