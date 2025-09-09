Яких водіїв патрульні штрафують найчастіше: 4 категорії

Реклама

Інспектор патрульної поліції розповів про категорії водіїв, які майже гарантовано привертають до себе зайву увагу. Йдеться про 4 категорії.

Про це пише видання «Твоя МАШИНА».

Які водії завжди привертають до себе увагу

Імпульсивні

Інспектор ще не підійшов, а вони «вискакують» з машини і починають «розбірки».

Реклама

«Поліцейський у таких випадках починає шукати бодай найменший привід оформити протокол. Часто штрафують навіть за дрібниці», — пояснює офіцер.

Підозріло винні

Такі люди переважно готові визнати провину і перепросити, хоча ще не чули претензії. І це “знахідка” для недобросовісного патрульного, який спробує приписати все, що завгодно.

«Коли водій демонструє слабкість, його шанси на об’єктивний розгляд знижуються», — каже юрист із транспортного права Ігор із Києва.

Агресивні

Ця «каста» одразу впадає в агресію, навіть тоді, коли дійсно є порушення. В результаті такі водії можуть отримати одразу декілька штрафів.

Реклама

«Ніхто не любить, коли на нього тиснуть без підстав, тому інспектори реагують жорстко», — говорить поліцейський.

Метушливі

Такі кермувальники зазвичай поспішають і відмовляються доводити щось — вони ладні підписати будь-що, заплатити штраф і поїхати далі. З такими людьми поліцейським працювати найпростіше.

Отже, незалежно від того, хто помилився — патрульний чи водій — слід зберігати спокій.Зайві емоції на дорозі ніколи не доводять до добра. Якщо ви переконані, що патрульний вчинив несправедливо, ви можете довести це у суді. У випадку, коли порушення з вашого боку, не варто оскаржувати законний штраф.

Раніше автомеханік розповів, які вживані авто не варто купувати 2025 року. Він окреслив перелік з п’яти моделей.

Реклама

Загальновідомо, що привабливий дизайн не завжди поєднується з комфортом в їзді та дешевизною в обслуговуванні. Механік і власник German Car Depot Алан Гельфанд назвав п’ять автомобілів, які він ніколи не купив би 2025 року. Головна причина — їхня схильність до несправностей, а згодом — дорогий ремонт.

Це:

1. Chrysler 200

2. Nissan Altima (2013–2020)

Реклама

3. Jeep Renegade

4. Range Rover Evoque

5. Chevrolet Spark