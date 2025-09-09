- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 160
- Час на прочитання
- 2 хв
Яких водіїв патрульні штрафують найчастіше: 4 категорії
Слід пам’ятати, що кожен рух на дорозі і під час зупинки патрульними може мати певні наслідки. З огляду на це важливо чітко контролювати й усвідомлювати свої дії. Це допоможе вам гідно відстояти свої права.
Інспектор патрульної поліції розповів про категорії водіїв, які майже гарантовано привертають до себе зайву увагу. Йдеться про 4 категорії.
Про це пише видання «Твоя МАШИНА».
Які водії завжди привертають до себе увагу
Імпульсивні
Інспектор ще не підійшов, а вони «вискакують» з машини і починають «розбірки».
«Поліцейський у таких випадках починає шукати бодай найменший привід оформити протокол. Часто штрафують навіть за дрібниці», — пояснює офіцер.
Підозріло винні
Такі люди переважно готові визнати провину і перепросити, хоча ще не чули претензії. І це “знахідка” для недобросовісного патрульного, який спробує приписати все, що завгодно.
«Коли водій демонструє слабкість, його шанси на об’єктивний розгляд знижуються», — каже юрист із транспортного права Ігор із Києва.
Агресивні
Ця «каста» одразу впадає в агресію, навіть тоді, коли дійсно є порушення. В результаті такі водії можуть отримати одразу декілька штрафів.
«Ніхто не любить, коли на нього тиснуть без підстав, тому інспектори реагують жорстко», — говорить поліцейський.
Метушливі
Такі кермувальники зазвичай поспішають і відмовляються доводити щось — вони ладні підписати будь-що, заплатити штраф і поїхати далі. З такими людьми поліцейським працювати найпростіше.
Отже, незалежно від того, хто помилився — патрульний чи водій — слід зберігати спокій.Зайві емоції на дорозі ніколи не доводять до добра. Якщо ви переконані, що патрульний вчинив несправедливо, ви можете довести це у суді. У випадку, коли порушення з вашого боку, не варто оскаржувати законний штраф.
