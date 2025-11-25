Яким буде грудень в Україні: синоптики зробили прогноз погоди на місяць

Погода на грудень / © unsplash.com

Реклама

Синоптики Українського гідрометцентру зробили прогноз погоди на грудень.

Про це йдеться на сайті Укргідрометцентру.

Коротка кліматична характеристика грудня

Середня місячна температура повітря складає 1 – 5° морозу, у південних областях та на Закарпатті місцями 0 – 2° тепла, в Криму до 6° тепла.

Реклама

Абсолютний мінімум температури повітря становить 22,2 – 34,2 ° морозу, у більшості східних, Львівській та Івано-Франківській областях місцями 34,5 – 37,9°, на півдні країни місцями 10,4 – 24,4 ° морозу; абсолютний максимум – 9,7 – 20,2 ° тепла, в Криму до 25,4°.

Середня місячна кількість опадів складає 30 – 66 мм, на Закарпатті, в Карпатах та в Криму місцями 76 – 139 мм.

Метеорологічна зима починається після стійкого переходу середньої добової температури через 0 ° у бік зниження — в основному у першій (на півдні країни — у другій) декаді грудня, на північному сході країни та в Карпатах — наприкінці листопада.

У більшості областей утворюється сніговий покрив, на півдні країни встановлюється не кожного року.

Реклама

У грудні відмічені сильний вітер, хуртовини, налипання мокрого снігу, під час відлиг — тумани та ожеледь.

Прогноз середньої місячної температури повітря та кількості опадів

Середня місячна температура передбачається від 3° морозу до 5° тепла, що на 2° вище за норму.

Місячна кількість опадів очікується 34 — 78 мм, в гірських районах місцями 88 – 105 мм, що в межах (80 — 100 %) норми.

Нагадаємо, раніше синоптики здивували прогнозом на зиму 2025–2026.