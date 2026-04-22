Яким буде літо 2026 в Україні: синоптики здивували прогнозом погоди

Майбутній літній сезон 2026 року в Україні відзначатиметься відсутністю тривалої спеки та достатньою кількістю дощів. Показники температури можуть перевищувати норму на 1-2 градуси, проте очікується, що літо буде схожим на минулорічне.

Про це повідомили експертки Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України Вазіра Мартазінова та Віра Балабух у коментарі для LB.ua.

Погода влітку 2026 року — на що очікувати

Професорка Вазіра Мартазінова зазначила, що стійкої спеки, яка спостерігалася кілька років тому, цього літа не передбачається. За її словами, спекотними будуть лише окремі дні, а загалом сезон характеризуватиметься значною кількістю опадів.

«Стійких спекотних процесів, які спостерігали ще два роки тому в липні-серпні, я не очікую. Торік дощів уже було більше, ніж у 2024-му, і цього року теж розраховуємо, що їх буде немало. Бо виняткові атмосферні процеси тривають уже півтора року і поки не закінчуються», — спрогнозувала Мартазінова.

Кандидатка географічних наук Віра Балабух додала, що за даними провідних світових метеорологічних центрів, середня температура сезону ймовірно буде на 1-2 градуси вищою за норму. Найбільші температурні аномалії та можливий дефіцит опадів очікуються у північно-східних областях України. В інших регіонах кількість дощів має відповідати кліматичній нормі.

Чи будуть аномалії та температурні рекорди?

Віра Балабух наголосила, що розрахунки щодо перевищення норми на 1-2 градуси є поміркованими та часто виявляються заниженими. Вона також пояснила, що навіть прогнози з низькою ймовірністю можуть справджуватися, навівши приклад зими 2025-2026 років, коли в північних регіонах спрацював сценарій сильних морозів попри очікування тепла.

«Але таку аномалію (+1-2 градуси) дають практично щороку, а насправді вона може бути значно вищою. Це поміркований розрахунок, часто дуже занижений», — зауважила експертка.

Фахівці зазначають, що довгострокові прогнози оновлюються на початку кожного місяця відповідно до свіжої інформації світових центрів. Через це дані, отримані у квітні чи травні, можуть бути суттєво скориговані ближче до початку літа.

