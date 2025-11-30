Яким буде перший день грудня: масштабний антициклон приніс до України густі тумани

Зима в Україні почнеться густими туманами / © Pixabay

На початку грудня погодні умови в центральній частині України диктуватиме потужний атмосферний «гравець». Синоптичну ситуацію в регіоні повністю взяв під контроль масштабний східний антициклон. Ця «імперія» високого атмосферного тиску створила своєрідний щит, який не пускає до нас негоду.

Про це повідомив синоптик Віталій Постригань на своїй сторінці у Facebook.

Аномальне тепло і «блокування» дощів

За словами синоптика, антициклон фактично заблокував циклонічні вихори над північчю, заходом та півднем Європи. Завдяки такому стійкому розташуванню баричних систем, над регіоном встановилися південні повітряні потоки.

Саме вони зберігають температурну аномалію тепла. Проте є і зворотний бік медалі — така погода провокує утворення густих туманів. Тому осінь 2025 року фінішує здебільшого з одноманітною та хмарною погодою.

Суттєвих змін у найближчій перспективі не передбачається. Температурний фон залишатиметься високим для цієї пори року: вночі очікується 2-7° тепла, а вдень повітря прогріється до 4-9° тепла. Лише інколи атмосферні фронти приноситимуть невеликі дощі.

Жовтий рівень небезпеки: попередження для водіїв

Головною загрозою найближчих днів стануть густі осінні тумани. Вони роблять дорожнє покриття мокрим і слизьким, а також критично знижують дальність огляду.

На 1 грудня по Черкаській області та місту Черкаси оголошено попередження про небезпечні метеорологічні явища (I рівень небезпеки, жовтий). Синоптики прогнозують туман із видимістю 200-500 метрів.

Віталій Постригань закликає учасників дорожнього руху бути максимально обережними.

«В умовах короткого світлового дня та зменшення висоти сонця треба бути особливо уважними не лише водіям, а й пішоходам», — наголошує синоптик.

Експерт радить пішоходам подбати про свою видимість. Світловідбивні елементи (флікери) на одязі, рюкзаку чи сумці роблять людину помітною здалеку. Ця маленька деталь у туманну погоду чи в сутінках може врятувати життя.

Нагадаємо, кінець осені та початок зими в Україні вирізняться небувалим теплом. Синоптик попередив про температурну аномалію на початку зими.