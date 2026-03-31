Яким буде перший день квітня в Україні: прогноз синоптикині

Погода в Україні / © ТСН

Реклама

У вівторок, 1 квітня, погода буде переважно волога та нестійка. На переважній частині території України очікуються дощі з помірними температурами повітря протягом дня.

Про це повідомляє синоптикиня Наталія Діденко.

Погода в Україні

У багатьох регіонах України перший день квітня пройде з періодичними дощами. Фіксуватимуть різні температурні показники залежно від області.

Реклама

«Температура повітря в більшості областей України очікується протягом дня в межах +12+17 градусів. І лише острівець прохолоди утвориться в західних областях, вдень тут +6+12 градусів, у Карпатах ще нижче на кілька градусів», — пише Діденко.

Погода у Києві

У столиці 31 березня синоптики прогнозують дощову та відносно теплу погоду, із денними температурами повітря до приблизно +15 °C.

«На Вербну неділю передбачається тепла погода, а дощі можливі лише в південній частині», — додає синоптикиня.

Нагадаємо, атмосферні фронти несуть до України погоду з періодичними опадами, які особливо відчутні наприкінці березня. Синоптики наголошують, що дощі потрібні після посушливого початку весни. За прогнозами, сильного похолодання поки не передбачається, температура повітря залишатиметься помірною. Найнижчі показники очікуються на заході країни. В інших регіонах опади та хмарність збережуться протягом усього тижня.