Яким буде тиждень в Україні: екстрасенс дав невтішний прогноз

Поточний тиждень в Україні може бути небезпечнішим за попередній, зокрема у кілька днів існують підвищені ризики атак та провокацій. Водночас один із днів прогнозується відносно спокійним.

Про це розповів екстрасенс Роман Завидовський, який склав прогноз для України на період від 13 до 19 квітня.

За словами провидця, підвищені загрози можливі вже з початку тижня.

"14-те число. Карта прислуги, карта підтримки, знизу вісімка пікова — підвищені вогневі загрози. Саме у вівторок можуть бути підвищені вогневі атаки. Будьте обережні", — сказав Роман Завидовський.

Він також попередив про небезпечну ситуацію у середу.

"Далі середа, 15-те число. Карта відчаю — підвищені вогневі небезпеки. Шіст'ка пікова — карта вогневих ударів та атак. Поганий день, небезпечний день. Тобто я хочу сказати, що вівторок та середа це досить небезпечні", — зазначив він.

Водночас один із днів тижня, за словами екстрасенса, виглядає менш загрозливим.

"16-те число. Карта купця — дальня дорога. Двійка бубнова — карта брехні та обману. Напружений день, але не сильно чорний", — пояснив провидець.

Наприкінці робочого тижня та у вихідні, за словами екстрасенса, небезпеки можуть зберігатися.

"17-те число. Карта ворога, ворожі удари, ворожі атаки. Дев'ятка бубнова, збройне та фінансове підсилення. Є загрози атак на 17-те число, на п'ятницю. 18-те число. Карта свята. Четвірка пікова — карта провокацій та вогневих небезпек. Вони присутні все одно", — додав екстрасенс.

Водночас неділя, останній день тижня, може бути спокійнішим порівняно з іншими.

"І 19-те число. Карта дворянина — карта сильного чоловіка. Дев'ятка хрестова — карта захисту", — сказав він.

Екстрасенс підсумував, що загалом цей тиждень може бути більш напруженим, ніж попередній.

"Цей тиждень небезпечніший за попередній. Карти показують відносну безпеку на неділю. З вівторка по суботу карти багато де показують небезпеки. Тільки четверг день такий більш-менш безпечний. У вівторок, середу, п'ятницю, суботу є найвищі загрози небезпек, є найвищі загрози ударів, атак, вогневих провокацій. Так що майте на увазі, будьте максимально обережні", — підсумував Роман Завидовський.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.