Яким буде жовтень в Україні: екстрасенс дав тривожний прогноз

Яким буде жовтень в Україні / © ТСН

Екстрасенс Роман Завидовський дав прогноз, яким буде жовтень 2025 року в Україні.

У ефірі свого YouTube-каналу провидець проаналізував розклад на картах Таро та циганській колоді.

За його словами, початок жовтня може бути жорстоким і небезпечним. Українців може чекати якась безвихідна ситуація та проблеми зі здоров’ям. Водночас на нас чекають глобальні зміни.

«Карта кімнати, карта закритого простору падає. Якийсь безвихідний простір. Карта лікаря — проблеми по здоров’ю. Ця карта може говорити про те, що знову сезонні захворювання заходитимуть. Карта цвинтаря — вдівець. Погана карта. Це завжди загроза життю дуже високого рівня. Сподіваюся, що помиляюсь, але схоже, початок жовтня буде дуже жорстоким і небезпечним. Карта Єрофанта — священник. Не забувайте молитись, просити захист у вищих сил. Це карта трансформації, карта якихось змін глобальних. В кращу сторону, дай Боже, щоб це було», — пояснює екстрасенс.

В середині жовтня, можливо, Україну чекають нові угоди з країнами Європи чи США:

«Карта коханого — активізація чоловічої енергетики. Карта зарозумілості — карта брехні та обману. Знизу — всесвіт, якісь нові дороги, нові місця, зміни дуже великі. Це хороша карта. Можливо, дипломатія».

Наприкінці жовтня, за словами Завидовського, українці можуть опинитися під тиском російської пропаганди.

«Карта жінки-матері з дитиною на руках. Карта брехні — перевіряйте всю інформацію. Наприкінці жовтня може бути багато пропаганди. Може бути багато несправедливої та неправдивої інформації. Карта траура — небезпечна карта. Карта любові — двійка кубків, союзу та об’єднання», — пояснює екстрасенс.

Він підсумовує, що протягом усього жовтня карти, на жаль, не показують яскраво вираженого позитиву, тож місяць буде непростим.

«Є і карта трауру, печаль, і лікар, є карта виснаження, проблеми по здоров’ю, є карта печалі, цвинтаря. Так що я би сказав, що жовтень буде непростим. Непростим і нелегким. Нам єдине, що залишається, це, як двійка кубків, об’єднуватися і триматися задля того, щоб вижити і щоб жити», — каже Завидовський.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.