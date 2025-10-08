ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
28
Час на прочитання
2 хв

Яким буде жовтень в Україні: екстрасенс дав тривожний прогноз

За словами екстрасенса, місяць буде непростим.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Яким буде жовтень в Україні

Яким буде жовтень в Україні / © ТСН

Екстрасенс Роман Завидовський дав прогноз, яким буде жовтень 2025 року в Україні.

У ефірі свого YouTube-каналу провидець проаналізував розклад на картах Таро та циганській колоді.

За його словами, початок жовтня може бути жорстоким і небезпечним. Українців може чекати якась безвихідна ситуація та проблеми зі здоров’ям. Водночас на нас чекають глобальні зміни.

«Карта кімнати, карта закритого простору падає. Якийсь безвихідний простір. Карта лікаря — проблеми по здоров’ю. Ця карта може говорити про те, що знову сезонні захворювання заходитимуть. Карта цвинтаря — вдівець. Погана карта. Це завжди загроза життю дуже високого рівня. Сподіваюся, що помиляюсь, але схоже, початок жовтня буде дуже жорстоким і небезпечним. Карта Єрофанта — священник. Не забувайте молитись, просити захист у вищих сил. Це карта трансформації, карта якихось змін глобальних. В кращу сторону, дай Боже, щоб це було», — пояснює екстрасенс.

В середині жовтня, можливо, Україну чекають нові угоди з країнами Європи чи США:

«Карта коханого — активізація чоловічої енергетики. Карта зарозумілості — карта брехні та обману. Знизу — всесвіт, якісь нові дороги, нові місця, зміни дуже великі. Це хороша карта. Можливо, дипломатія».

Наприкінці жовтня, за словами Завидовського, українці можуть опинитися під тиском російської пропаганди.

«Карта жінки-матері з дитиною на руках. Карта брехні — перевіряйте всю інформацію. Наприкінці жовтня може бути багато пропаганди. Може бути багато несправедливої та неправдивої інформації. Карта траура — небезпечна карта. Карта любові — двійка кубків, союзу та об’єднання», — пояснює екстрасенс.

Він підсумовує, що протягом усього жовтня карти, на жаль, не показують яскраво вираженого позитиву, тож місяць буде непростим.

«Є і карта трауру, печаль, і лікар, є карта виснаження, проблеми по здоров’ю, є карта печалі, цвинтаря. Так що я би сказав, що жовтень буде непростим. Непростим і нелегким. Нам єдине, що залишається, це, як двійка кубків, об’єднуватися і триматися задля того, щоб вижити і щоб жити», — каже Завидовський.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Дата публікації
Кількість переглядів
28
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie