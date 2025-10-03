Яким буде жовтень в Україні: народний метеоролог із Волині дав цікавий прогноз

Народний метеоролог прогнозує у жовтні два бабиних літа / © УНІАН

Володимир Деркач із Каменя-Каширського на Волині спостерігає за природними явищами від Різдва до Хрещенського Святвечора (з 25 грудня до 5 січня), народний метеоролог прогнозує, якою буде синоптична ситуація на увесь рік.

Тож яким волинський «мольфар» побачив нинішній жовтень ще із перших днів січня-2025, про це пише видання «Волинь».

«Перша декада жовтня продовжить тенденцію потепління, яка очікується наприкінці вересня. В окремі дні буде достатньо тепло, і я назвав би цей період першим „бабиним літом“, хоча він буде досить нетривалим. Вже з середини цієї десятиденки в Україну надійдуть західні вітри, які принесуть вологу та зниження температури повітря», — сказав він.

Друга декада жовтня, за словами Деркача, вже від самого початку не тішитиме українців гарною погодою. Ймовірність дощів буде досить високою, хоча опади обіцяють бути короткотривалими. Температура повітря також знизиться. Втім, уже наприкінці цього періоду тепло знову поступово повернеться, а опади минуть.

Третя декада жовтня, за прогнозом народного метеоролога, принесе підвищення температури. На початку пару днів буде доволі вітряно (1 — 2 дні), а далі погода знову стане комфортною, буде практично без опадів. Це вже буде друге «бабине літо» за цю осінь, яке очікується в середині третьої декади жовтня.

Прогноз погоди на 2 жовтня від Волинського обласного гідрометеоцентру:

Луцьк

Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 3-5°С тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0 — -2°С, вдень — 8-10°С тепла.

Область

Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6°С тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0 — -3°, вдень — 6-11°С тепла.

Нагадаємо, раніше Деркач пообіцяв в Україні три бабиних літа: у жовтні, листопаді та навіть у грудні, коли температура підвищиться до +10°.