Яким чином Україна може одномоментно повернути усі території, окуповані РФ: відповідь політолога

Фронт / © ТСН.ua

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Сьогодні Україна не контролює понад 20% своєї території. Одномоментно отримати назад всі землі, які захопила РФ, можна лише у випадку її капітуляції.

Таку думку в етері «КИЇВ24» висловив Євген Магда, кандидат політичних наук.

Він закликає говорити чесно та об’єктивно. Магда вважає, що заяви Павла ж реалістичними.

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«Я не перший рік стежу за заявами Петра Павела і скажу, що він робить заяви надзвичайно реалістичні. Як колишній військовий, як керівник військового комітету НАТО, як, власне, генерал чеської армії», — каже Магда.

Наразі офіційної реакції МЗС немає. Крім того, Павел зробив цю заяву BBC місяць тому, а «розігнали» інформацію лише зараз. Це пов’язано з певним «затишшям» в інфополі, тож ЗМІ потрібно було використати щось найбільш актуальне й важливе.

«Тому сенсації та скандалу немає. Подальші дії залежать від нас. Думаю, що ми маємо відповідним чином працювати», — завершив Магда.

Нагадаємо, президент Чехії Петр Павел зробив неоднозначну заяву про окупацію частин України. За його словами, окупація агресоркою Росією частини української території може бути ціною виживання України як суверенної держави. Тож з боку Заходу несправедливо було б тиснути на Київ, щоб він негайно звільнив всі тимчасово захоплені РФ регіони.

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«Наразі Україна, за всієї підтримки Заходу, не в змозі звільнити окуповані території в короткі терміни без великих людських втрат. Ми хочемо, щоб вона вижила як незалежна суверенна країна. Якщо ціна її виживання полягає в тому, що частина території буде тимчасово окупована, то нехай так і буде. Ми ніколи юридично не визнаємо ці окуповані території російськими», — заявив чеський лідер.