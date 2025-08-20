Яким міг бути герб України: історик розкрив маловідомий факт про тризуб

Герб України

Державний герб України — тризуб — міг мати зовсім інший вигляд.

Про цю маловідому історичну деталь розповів український історик та очільник Інституту національної пам’яті Олександр Алфьоров, передає Главред.

Алфьоров пояснив, що нинішня форма герба походить від срібника Володимира Великого IV типу. Саме ця монета стала канонічним джерелом для державного символу.

«Звична нам форма тризуба має своє походження від срібника Володимира Великого IV типу. На інших типах його монет ми бачимо чотири десятки різновидів княжих знаків, але саме цей варіант став основою герба», — розповів історик.

Який вигляд міг мати альтернативний тризуб

За словами Алфьорова, історія могла скластися інакше. Якби археологи не знайшли срібники князя, то зображення тризуба відомо було б завдяки архітектурним пам’яткам. Зокрема, знак Володимира Великого зберігся на будівельному матеріалі з Десятинної церкви у Києві.

«Уявіть, друзі, що ми ніколи не знайшли б срібників Володимира Великого. У такому випадку ми б знали його княжий знак завдяки іншому предмету. Це цегла з Десятинної церкви, яку збудував Володимир, і на ній є інший варіант тризуба, ще до того, як він почав карбувати монети», — пояснив історик.

«Інший» герб України

Альтернативний тризуб. / © скрін з відео

Таким чином, якщо б основою для герба стала архітектурна спадщина, а не монети, державний символ України міг би виглядати зовсім інакше.

«Якби не було срібників, ми б використовували знак Володимира Великого з його цегли. І тоді державний тризуб виглядав би саме так», — підсумував Алфьоров.