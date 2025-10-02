ТСН у соціальних мережах

Якими будуть головні виклики для України після закінчення війни: військовий пояснив

Після завершення війни українцям вкрай важливо не втратити єдність, щоб надалі зберегти державу.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Якими будуть головні виклики для України після закінчення війни: військовий пояснив

Україна стикнеться з низкою викликів після війни. Зокрема, йдеться про питання безпеки, єдності та відбудови.

Про це в інтерв’ю YouTube-каналу «МЕЖА» сказав заступник командира Третього армійського корпусу.

Безпека буде однією з головних проблем для України у випадку закінчення війни, адже Росія не зникне і постійно буде становити загрозу.

«Питання безпеки воно завжди було, є і буде. Як я і говорив, у нас є небезпечний сусід справа. Ми знаходимося на перетині цивілізацій, і завжди треба буде думати про безпековий блок. Це найважливіше, що є. Треба розуміти, що ми не острів посеред океану», — сказав командир.

Щобільше, Україна може стикнутися з проблемою єдності населення.

«Військові будуть задавати питання цивільним, чому вони не воювали, а цивільні будуть задавати питання військовим, чому, чому вони раптом задають питання цивільним. Причому ворог буде це все теж використовувати для того, щоб внутрішні суперечності в Україні тільки зростали», — зазначив він.

Кухарчук переконаний, що саме від єдності залежить питання перемоги у війні та подальшої відбудови країни.

«Україна, маючи таку велику територію в центрі Європи, матиме велику кількість носіїв різних думок. Інформаційний вплив ці думки загострює та поляризує. Я думаю, що у нас головне питання зараз з цим впоратися. Якщо з цим впораємося, то з усім іншим теж впораємося», — сказав Кухарчук.

Раніше у МЗС України сказали, що війна має закінчитися вже до кінця року.

«Українська стійкість не є причиною нескінченної війни. Ми хочемо закінчити цю війну цього року. І після зустрічі в Нью-Йорку між президентом Зеленським і президентом Трампом ми справді набрали обертів. Я буду дуже обережним. Ми отримали додаткову дипломатичну динаміку для наших мирних зусиль у належному вимірі чи напрямку. Це важливо», — сказав Сибіга.

